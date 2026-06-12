घराबाहेर पडण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करा, मेगाब्लॉकमुळे येईल पश्चातापाची वेळ

मध्य रेल्वेचे प्रशासन रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा आणि ओव्हरहेड वायरच्या देखभालीसाठी दर वीकेंडला मेगाब्लॉक घेतला जातो.मध्य रेल्वेवरील सीएसएमटी-कुर्ला दरम्यान सुरू असलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वेमार्गाच्या कामांतर्गत शीव रेल्वे स्थानकाजवळील उड्डाणपुलाच्या तुळ्या उभारण्यासाठी शुक्रवार आणि शनिवारी मध्यरात्री विशेष वाहतूक व वीजपुरवठा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत माटुंगा ते कुर्ला दरम्यान सर्व रेल्वेमार्गावर लोकल सेवा वाहतूक प्रभावित होणार असून काही मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.
शुक्रवारी मध्यरात्री 12.45 ते पहाटे 3.45 आणि शनिवारी मध्यरात्री 12.10 ते पहाटे 4.10 या वेळेत हा ब्लॉक घेतला जाणार आहे. यामुळे शुक्रवारी भुवनेश्वर -सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेसला कुर्ला येथे सुमारे 17 मिनिटे थांबविण्यात येईल. या दिवशी उपनगरीय सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र शनिवारी शनिवारी रात्री, पहाटेच्या लोकल रद्द करण्यात येणार आहे. रात्री 10.18 दादर-कल्याण 11.38, 11.46, 11.55 सीएसएमटी - ठाणे, 11.58 सीएसएमटी - कुर्ला, 10.15 अंबरनाथ - सीएसएमटी, 11.15 : कल्याण - सीएसएमटी, 11.40 ठाणे - कुर्ला, रात्री 12.02 व पहाटे 5.16 : सीएसएमटी - अंबरनाथ, रात्री 12.05 सीएसएमटी - कुर्ला, 12.08 सीएसएमटी - कसारा, 12.12 सीएसएमटी - कर्जत, 12.24 सीएसएमटी - ठाणे, पहाटे 5.04 ठाणे - कल्याण, 4.45 कुर्ला - टिटवाळा, 4.08 अंबरनाथ - सीएसएमटी, 3.51 कसारा -सीएसएमटी.
मध्यरात्री सीएसएमटी ते कुर्ला आणि ठाणे ते कल्याण दरम्यान अनेक लोकल रद्द करण्यात येतील. हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, कोणार्क एक्स्प्रेस आदी गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे.
मुख्य मार्गशनिवार-रविवार रात्रीचा स्पेशल ब्लॉक असणार आहे. शनिवारी मध्यरात्री 00.05 ते पहाटे 05.05 दरम्यान सीएसएमटी (CSMT) ते विद्याविहार दरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या (Slow) मार्गावर ब्लॉक राहील.मार्ग बदल: ब्लॉक काळात सीएसएमटीवरून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या लोकल जलद (Fast) मार्गावर वळवल्या जातील. त्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील आणि पुढे विद्याविहारला पुन्हा धीम्या मार्गावर धावतील.रविवारचा दिवसाचा ब्लॉक: माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 03.55 वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. या काळात धीम्या लोकल जलद मार्गावरून धावतील आणि गाड्या १५ मिनिटे उशिराने धावतील.
रविवारी सकाळी 11.10 ते दुपारी 04.40 वाजेपर्यंत सीएसएमटी ते चुनाभट्टी आणि वांद्रे स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक असेल. तसेच या काळात गाड्या रद्द केल्या जाणार आहेत. ब्लॉक काळात सीएसएमटीवरून वाशी, बेलापूर, पनवेलकडे जाणाऱ्या आणि वांद्रे/गोरेगावकडे जाणाऱ्या सर्व लोकल फेऱ्या बंद राहतील.प्रवाशांच्या सोयीसाठी ब्लॉक दरम्यान पनवेल आणि कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्र. ८) दरम्यान दर 20 मिनिटांनी विशेष लोकल चालवल्या जातील. तसेच हार्बरच्या प्रवाशांना मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरून प्रवास करण्याची परवानगी असेल. पश्चिम रेल्वे (Western Line)जम्बो ब्लॉकची वेळ: रविवारी चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी 10.35 ते दुपारी 03.35 वाजेपर्यंत जम्बो ब्लॉक घेण्यात येईल. या 5 तासांच्या ब्लॉक दरम्यान सर्व धीम्या गाड्या जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द राहतील, तर काही गाड्या विलंबाने धावतील. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम (पुणे मार्ग)या रविवारी (१४ जून) पुणे विभागातील पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे मुंबई-पुणे दरम्यान धावणाऱ्या डेक्कन एक्स्प्रेस (11007/11008) आणि इंटरसिटी एक्स्प्रेस (12127/12128) पूर्णतः रद्द किंवा खडकी स्थानकापर्यंतच चालवल्या जातील.