Marathi News
Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांच्या ताफ्यात आता आणखी एसी लोकल येणार आहेत.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 11, 2025, 10:52 AM IST
Good News! नव्या वर्षात मुंबईकरांचा लोकल प्रवास आरामदायी होणार, मध्य रेल्वेवरील ही 27 स्थानके...
Mumbai Local News 15 Coach Trains Running on Central Railway Will Increase

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येतेय. मध्य रेल्वेवर लवकरच 15 डब्ब्यांच्या लोकलमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळं नागरिकांचा प्रवास सोप्पा व आरामदायी होणार आहे. मुंबई लोकलही प्रवाशांची जीवननाहिनी आहे. लोकलमध्ये प्रवाशांची नेहमीच गर्दी असते त्यामुळं 12 डब्यांऐवजी 15 डब्यांच्या लोकल चालवण्यात याव्या अशी मागणी होत होती. अखेर रेल्वेने ही मागणी मान्य केली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 डब्यांच्या लोकल फास्ट व स्लो या दोन्ही मार्गिकांवर धावणार आहेत. डिसेंबर 2025पर्यंत मध्य रेल्वेच्या 27 स्थानकांच्या विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण होणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर 15 डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत. सुरुवातीला 12 डब्यांच्या ज्या ट्रेन आहेत त्या 15 डब्यांच्या करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्यांनी या संख्या वाढवण्यात येणार आहेत. 

सध्या एमएमआरमध्ये 34 स्थानकात विस्तारीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. यातील 27 स्थानकांचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. यामुळं सर्वाधिक 15 डब्ब्यांच्या लोकल चालवणे शक्य होणार आहे. एका लोकलमधील प्रवाशांची क्षमता वाढणार आहे. या यादीत सर्वाधिक स्थानके कल्याण ते खोपोली आणि कसारा यांचा समावेश आहे. 

मध्य रेल्वेच्या मुंबई मंडळातील 34 रेल्वे स्थानकांतील प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्याचे काम सुरू आहे. यातील 27 स्थानकांचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर 15 डब्ब्यांच्या ट्रेनची संख्या वाढवण्यात येईल, असं मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी म्हटलं आहे. 

विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, कर्जत, खोपोली, अंबरनाथ, आंबिवली, वाशिंद, आसनगाव, आटगाव, शैलू, बदलापूर, भिवपुरी, पळसधरी, वाशिंद, मुंब्रा, कळवा, कोपर, ठाकुर्ली, कसारा, टिटवाळा,सह अन्य स्थानकांचा समावेश आहे. तर 7 स्थानकांच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. यात सीएसएमटी, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वांगणी, खडावली स्थानकांचा समावेश आहे. 

नव्या वर्षात टाईमटेबल 

दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये टाइम टेबल अपडेट केले जात आहे. मात्र यंदा स्थानकांच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्याने अपडेट करण्यात आले नाहीये. नवीन एसी लोकल मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. नव्या एसी लोकलमुळं एसी सर्व्हिसमध्ये वाढ होणार आहे. सध्या मध्य रेल्वेकडे 6 एसी लोकल आहेत. ज्याच्या 80 फेऱ्या दररोज होतात. या नवीन एसी लोकल हार्बर लाइन किंवा मेन लाइनवर चालवल्या जातील. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

