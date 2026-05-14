मनस्तापाचा दुहेरी मारा! मध्य रेल्वेची लोकल 'या' तीन स्थानकांवर थांबणार नाही; कर्मचाऱ्यांचा जादा काम करण्यास नकार

Mumbai Local Central Railway : नियमानुसार काम सुरू केल्याने आणि जादा काम करण्यास नकार दिल्याने कशी कोलमडली मध्य रेल्वे? विद्याविहार, कांजूरमार्ग व नाहूरला का नाही थांबणार ट्रेन? लोकलनं प्रवास करत असाल तर ही बातमी वाचाच!
Mumbai Local Central Railway : मध्य रेल्वेनं दर दिवशी मोठ्या संख्येनं प्रवासी विविध मार्गांवरून प्रवास करतात. मुंबईत येणाऱ्या आणि मुंबईतून जाणाऱ्या प्रवाशांचा आकडा या प्रवासादरम्यान मोठा असून, निर्धारित वेळापत्रकामध्ये रेल्वे काही मिनिटांनी उशिरा आली, तर प्रवाशांची चांगलीच तारांबळ उडते. हा मनस्ताप कमी नाही, तोच आता काही दिवस मध्य रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्यांवर मनस्तापाचा आणखी मारा होणार आहे. यामागे आहेत दोन महत्त्वाची कारणं. (Mumbai News)
मध्य रेल्वेची लोकल सेवा कोलमडली; लोकल व्यवस्थापकांनी नियमानुसार काम सुरू केल्याने लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे. कामाच्या वाढीव तासांना नकार दिल्याने अनेक लोकल रद्द करण्यात आल्या असून, भरपावसात (किंवा गर्दीच्या वेळी) प्रवाशांना स्थानकांवर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
रेल्वे प्रवाशांना काही दिवस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे, कारण, विद्याविहार, कांजूरमार्ग आणि नाहूर या तीन स्थानकांवरील लोकल थांबा रद्द करण्यात आला आहे. कुर्ला ते भांडुप दरम्यान ब्लॉक आणि विद्याविहारच्या पादचारी पुलाची उभारणी केली जाणार असल्यामुळं कुर्ला ते भांडूप दरम्यानची लोकल सेवा विस्कळीत होईल. ज्यामुळं काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही रेल्वे जलद मार्गावर वळवण्यात आल्या आहेत.
मध्य रेल्वेवर सध्या विविध कामांसाठी सातत्याने 'ब्लॉक' घेण्यात येत असून, याचा त्रास मात्र प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार विद्याविहार स्थानकात इंटरमीडिएट फूट ओव्हर ब्रिजच्या गर्डर लाँचिंगसाठी शुक्रवारपासून सलग तीन रात्र ब्लॉक घेतला जाणार आहे. हा विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक असून त्यामुळं काही लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जाणार आहेत.
मध्य रेल्वेकडून वरील कामांच्या धर्तीवर नुकतंच नवं वेळापत्रक जारी करण्यात आलं. या वेळापत्रकानुसार करण्यात सीएसएमटीहून सुटलेल्या काही लोकलचा प्रवास कुर्ला, तर अप दिशेने येणाऱ्या काही लोकलचा प्रवास ठाण्यालात पूर्ण होईल.
शुक्रवारी मध्यरात्री 1.15 ते पहाटे 4.15 वाजेपर्यंत.., शनिवारी रात्री 12.10 ते पहाटे 4.40 पर्यंत आणि रविवारी मध्यरात्री 1.15 ते पहाटे 3.05 पर्यंत विशेष ब्लॉक घेण्यात येईल. यादरम्यान CSMT हून रात्री 11.30 ते 12.12 वाजेपर्यंत कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या Slow Local माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. कसाऱ्याहून रात्री 10 वाजल्यापासून सीएसएमटीच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल मुलुंड ते माटुंगा स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर धावतील. ठाण्याहून रात्री 11.40 वाजता सुटणारी ठाणे-कुर्ला लोकल, पहाटे 4.04 वाजता सुटणारी ठाणे-सीएसएमटी लोकल ट्रेन रद्द केली जाणार आहे. तर, सीएसएमटीहून रात्री 11.38 आणि 12.24 मिनिटांनी सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकलसुद्धा रद्द होणार आहे.
फक्त मध्य रेल्वेच नव्हे तर, पश्चिम रेल्वेवरही शुक्रवारी रात्री पाच तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तर, 21 लोकल फेऱ्या रद्द होणार आहेत. दादर स्थानकातील तांत्रिक कामांसाठी पश्चिम रेल्वेवर शुक्रवारी रात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यादरम्यान मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यान धीम्या लोकल जलद मार्गावर धावतील. मात्र या लोकल महालक्ष्मी, लोअर परळ, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत.