मुंबई लोकलमध्ये परप्रांतीयांची मुजोरी; AC Local मध्ये 'काट डालूंगा' म्हणत जवानाला मारहाण, कुठे घडला हा प्रकार?

शुभम कोळी, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई लोकल... संपूर्ण जगासाठी हा एक कुतूहलाचा विषय असला तरीही याच लोकलनं दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या अनेकांना कित्येक अनपेक्षित अडचणी आणि प्रसंगांचा सामना करावा लागतो हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. याच लोकलमध्ये नुकतीच एक अशी घटना घडली आहे, जी पाहून, याच मुंबई लोकलमध्ये सामान्य नागरिक कितपत सुरक्षित आहे? हाच उद्विग्न करणारा प्रश्न पुन्हापुन्हा उपस्थित होत आहे. कारण ठरतंय मुंबई लोकलमध्ये जवानाला परप्रांतीयांकडून झालेली मारहाण. (Mumbai Local News )
उपलब्ध माहितीनुसार मध्य रेल्वेमार्गावरील एसी लोकलमध्ये हा प्रकार घडला. ज्यामध्ये मुंबई लोकलमध्ये सुरू असणारी परप्रांतीयांची मुजोरी समोर आली. BKC इथं कार्यरत असणाऱ्या MSF जवान आकाश बाबर यांना चार ते पाच परप्रांतीयांनी विक्रोळी रेल्वे स्थानकातून कल्याण लोकल मध्ये शिरत बेदम मारहाण केली.
महाराष्ट्र सुरक्षा दलात कार्यरत असणारे जवान आकाश बाबर कल्याण लोकलने प्रवास करत होते. त्याचवेळी विक्रोळी ते मुंलूंडदरम्यान ही घटना घडली. जिथं 4 ते 5 परप्रांतीयांनी एसी लोकलमध्ये घुसून बाबर यांना मारहाण केली. ज्यानंतर या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
आकाश बाबर कल्याण लोकलनं प्रवास करत असून, आधीच्या स्टेशनवर त्यांची बाचाबाची झाली होती. त्यानंतर या तरुणाने आपल्या साथीदारांना फोन करत विक्रोळी स्थानकावर बोलवून घेतलं. ज्यानंतर या जमावानं लोकलमध्ये घुसून बाबर यांना मारहाण करत शिवीगाळ केली.
'तुम्हे अगर देखना है तो काट डालूंगा', अशा शब्दांत मारहाण करणाऱ्यांनी जवानाला धमकी दिली. लोकलमध्ये हे सर्व घडत असतानाच गर्दी होतीच. मात्र जेव्हा या परप्रांतीयांनी जवानाला धमकी दिली तेव्हा उपस्थित प्रवाशांनी दमदाटी करत त्यांना लोकलमधून हकललं. मोबाईल कॅमेरामध्ये ही घचना काही प्रवाशांनी चित्रीत करत सोशल मीडियावर तो व्हिडीओ पोस्ट केल्यानं हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.
दरम्या, घडल्या प्रकारानंकर आकाश बाबर यांनी पुढच्याच स्थानकावर उतरून रेल्वे पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं प्राथमिक वृत्त आहे. धावत्या लोकलमध्ये परप्रांतीयांची मुजोरी, जवानाला झालेली मारहाण यामुळं पुन्हा एकदा जवानांसमवेत सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि लोकल प्रवासादरम्यान घडणाऱ्या गैरप्रकारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून प्रशासन यावर कोणती कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.