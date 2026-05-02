  Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! रविवारी नाही तर आज रात्री असणार मेगा ब्लॉक, NEET विद्यार्थ्यांना दिलासा

Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! रविवारी नाही तर आज रात्री असणार मेगा ब्लॉक, NEET विद्यार्थ्यांना दिलासा

Mumbai Local Train Mega Block: नीट यूजी 2026 परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वे रविवारी ब्लॉक घेणार नाहीत. पण, शनिवारी मध्यरात्री मध्यरात्रीचा मेगा ब्लॉक असणार आहे. हा ब्लॉकी नेमका कुठे आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 2, 2026, 01:38 PM IST
Mumbai Mega block news: दर रविवारी मुंबईमध्ये लोकल ट्रेनचा मेगा ब्लॉक असतो. याकाळात मेंटेनन्सचं काम केलं जातं. पण या आठवड्यात रविवारी मेगा ब्लॉक घेतला जाणार नाहीये.  NEET UG 2026 परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रविवारी नेहमीप्रमाणे मेगा ब्लॉक घेतला जाणार नाही. मात्र देखभाल आणि तांत्रिक कामांसाठी आज (शनिवार-रविवार मध्यरात्र) मुंबईतील विविध मार्गांवर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

मध्य रेल्वेवर कुठे आणि कधी ब्लॉक?

मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून आज मध्यरात्री ब्लॉक घेतला जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार रेल्वे स्थानकादरम्यान मुख्य मार्गावर ब्लॉक असणार आहे. वेळ रात्री 12:05 ते पहाटे 5:05 असा ब्लॉक असणार आहे. या काळात स्लो लाईनवरील गाड्या फास्ट लाईनवर वळवण्यात येतील. भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे ट्रेन थांबतील. 

ट्रान्स-हार्बर लाईनवर कसा परिणाम?  

ठाणे रेल्वे स्टेशन ते वाशी रेल्वे स्टेशन / नेरुळ रेल्वे स्टेशन दरम्यान सेवा प्रभावित होणार आहे. काही गाड्या पूर्णपणे रद्द राहतील.  ठाणे–पनवेल/नेरुल मार्गावरील प्रवाशांनी पर्यायी व्यवस्था लक्षात घ्यावी. 

शेवटच्या आणि पहिल्या लोकल गाड्या

  • शेवटची डाउन लोकल: CSMT–टिटवाळा (रात्री 11:16)
  • शेवटची अप लोकल: टिटवाला–CSMT (रात्री 10:22, कल्याणहून)
  • ब्लॉकनंतर पहिली डाउन लोकल: CSMT–कसारा (पहाटे 5:07)
  • पहिली अप लोकल: टिटवाला–CSMT (पहाटे 4:12)

पश्चिम रेल्वेवरही ब्लॉक

पश्चिम रेल्वेकडून मेट्रो लाईन-6 च्या कामासाठी राम मंदिर रेल्वे स्टेशन ते जोगेश्वरी रेल्वे स्टेशन दरम्यान मेजर ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. याची वेळ रात्री 9:30 ते सकाळी 7:30 (10 तास) अशी असेल . काही गाड्या वळवण्यात येतील, तर काही सेवा रद्द राहतील. 

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना

रविवारी ब्लॉक नसल्यामुळे NEET परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र आज मध्यरात्री प्रवास करणाऱ्यांनी वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करावा, कारण अनेक गाड्यांचे मार्ग बदलले जाणार आहेत किंवा सेवा रद्द असू शकतात.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

भारतात धोक्याची घंटा? देशात एकाच वेळी वाजला सर्व मोबाईलवर अ...

भारत