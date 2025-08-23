English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांचा प्रवास आता सुस्साट होणार! मुंबई लोकलबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट

Mumbai Local Train News: मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी जलद होणार आहे. कारण जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 23, 2025, 01:40 PM IST
मुंबईकरांचा प्रवास आता सुस्साट होणार! मुंबई लोकलबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट
Mumbai Local speed Becomes more On Western Railway

Mumbai Local Train News: मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिक सुकर होणार आहे. गेल्या दोन वर्षात पश्चिम रेल्वेने 15 ठिकाणी वेगमर्यादा हटवल्या आहेत. त्यामुळं आता लोकल वेगाने धावणार आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांचा प्रवास आता वेगवान होणार आहे. गोरेगाव ते कांदिवलीदरम्यान पश्चिम रेल्वेची सहावी मार्गिका सुरू करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 पासून वेगमर्यादा लागू करण्यात आली होती. मात्र आता काम पूर्ण झाल्याने ती शिथिल करण्यात आली आहे.

विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की पुल उभारणी, रूळासंबंधित यांत्रिक कामेअन्य कामांसाठी वेगमर्यादा घालण्यात येते. ही वेगमर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात घालण्यात येते. कामे पूर्ण झाल्यानंतर ही वेगमर्यादा हटवण्यात येते. वांद्रे टर्मिनसकडे जाणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरुन वळवण्यात आल्या. त्यामुळं मेल-एक्स्प्रेससह लोकल फेऱ्यांच्या वक्तीशीरपणात सुधारणा झाली. पश्चिम रेल्वेवरील रेल्वेगाड्यांच्या वक्तशीरपणा 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या काळात चार ठिकाणी वेगमर्यादा हटवलेली आहे. खार-सांताक्रूझ येथे एक, सांताक्रुझ-विलेपार्ले एक आणि सांताक्रुझ-खार येथे दोन ठिकाणी वेगमर्यादा हटवण्यात आली आहे. तसंच, एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या दरम्यान एकूण 11 ठिकाणी वेगमर्यादा हटवण्यात आली आहे. माटुंगा रोड-माहीम पाचवा मार्ग - तीन - 15 किमी, 50 किमी आणि 15 किमी, माहीम-वांद्रे पाचवा मार्ग - दोन - 30 किमी आणि 10 किमी, वांद्रे टर्मिनस ते सांताक्रूझ - दोन - 45 किमी आणि 45किमी, अंधेरी यार्ड परिसर - एक - 50 किमी, सांताक्रूझ ते वांद्रे - एक -75 किमी, वांद्रे - माहीम - एक - 15 किमी, जोगेश्वरी-गोरेगाव - एक - ५५ किमी येते वेगमर्यादा हटवण्यात आल्या आहेत.

1) गोरेगाव ते कांदिवलीदरम्यान काय बदल झाले आहेत?

गोरेगाव ते कांदिवलीदरम्यान पश्चिम रेल्वेची सहावी मार्गिका सुरू करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये लागू केलेली वेगमर्यादा आता काम पूर्ण झाल्याने हटवण्यात आली आहे.

2) वेगमर्यादा का लागू केली जाते?

पुल उभारणी, रूळासंबंधित यांत्रिक कामे आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात वेगमर्यादा लागू केली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर ती हटवली जाते.

3) वांद्रे टर्मिनसशी संबंधित कोणते बदल झाले आहेत?

वांद्रे टर्मिनसकडे जाणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरून वळवण्यात आल्या आहेत. यामुळे मेल-एक्स्प्रेस आणि लोकल ट्रेनच्या वक्तशीरपणात सुधारणा झाली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
 Western Railwaymumbai localmumbai loal train updateMumbai Local News TodayMumbai local train News

