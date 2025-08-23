मुंबईकरांचा प्रवास आता सुस्साट होणार! मुंबई लोकलबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट

Mumbai Local Train News: मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिक सुकर होणार आहे. गेल्या दोन वर्षात पश्चिम रेल्वेने 15 ठिकाणी वेगमर्यादा हटवल्या आहेत. त्यामुळं आता लोकल वेगाने धावणार आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांचा प्रवास आता वेगवान होणार आहे. गोरेगाव ते कांदिवलीदरम्यान पश्चिम रेल्वेची सहावी मार्गिका सुरू करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 पासून वेगमर्यादा लागू करण्यात आली होती. मात्र आता काम पूर्ण झाल्याने ती शिथिल करण्यात आली आहे.
विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की पुल उभारणी, रूळासंबंधित यांत्रिक कामे व अन्य कामांसाठी वेगमर्यादा घालण्यात येते. ही वेगमर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात घालण्यात येते. कामे पूर्ण झाल्यानंतर ही वेगमर्यादा हटवण्यात येते. वांद्रे टर्मिनसकडे जाणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरुन वळवण्यात आल्या. त्यामुळं मेल-एक्स्प्रेससह लोकल फेऱ्यांच्या वक्तीशीरपणात सुधारणा झाली. पश्चिम रेल्वेवरील रेल्वेगाड्यांच्या वक्तशीरपणा 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या काळात चार ठिकाणी वेगमर्यादा हटवलेली आहे. खार-सांताक्रूझ येथे एक, सांताक्रुझ-विलेपार्ले एक आणि सांताक्रुझ-खार येथे दोन ठिकाणी वेगमर्यादा हटवण्यात आली आहे. तसंच, एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या दरम्यान एकूण 11 ठिकाणी वेगमर्यादा हटवण्यात आली आहे. माटुंगा रोड-माहीम पाचवा मार्ग - तीन - 15 किमी, 50 किमी आणि 15 किमी, माहीम-वांद्रे पाचवा मार्ग - दोन - 30 किमी आणि 10 किमी, वांद्रे टर्मिनस ते सांताक्रूझ - दोन - 45 किमी आणि 45किमी, अंधेरी यार्ड परिसर - एक - 50 किमी, सांताक्रूझ ते वांद्रे - एक -75 किमी, वांद्रे - माहीम - एक - 15 किमी, जोगेश्वरी-गोरेगाव - एक - ५५ किमी येते वेगमर्यादा हटवण्यात आल्या आहेत.
गोरेगाव ते कांदिवलीदरम्यान पश्चिम रेल्वेची सहावी मार्गिका सुरू करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये लागू केलेली वेगमर्यादा आता काम पूर्ण झाल्याने हटवण्यात आली आहे.
पुल उभारणी, रूळासंबंधित यांत्रिक कामे आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात वेगमर्यादा लागू केली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर ती हटवली जाते.
वांद्रे टर्मिनसकडे जाणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरून वळवण्यात आल्या आहेत. यामुळे मेल-एक्स्प्रेस आणि लोकल ट्रेनच्या वक्तशीरपणात सुधारणा झाली आहे.