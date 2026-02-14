English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Mega Block: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर उद्या मोठा ब्लॉक

Mumbai Local Megablock News: 15फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी मुंबई लोकल रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक असणार आहे. तुमचा खोळंबा होऊ नये यासाठी आधीच नक्की कुठे ब्लॉग असणार आहे याबद्दल माहिती जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 01:31 PM IST
Mumbai local Sunday 15 February  2026 mega block : मुंबईची जीवनरेखा मानली जाणारी उपनगरीय रेल्वे दररोज लाखो प्रवाशांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी, शाळा–महाविद्यालयात आणि विविध गंतव्यस्थानी पोहोचवते. या सेवेतील कोणताही बदल म्हणजे शहराच्या दैनंदिन गतीवर थेट परिणाम होणे. रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेची तपासणी आणि इतर तांत्रिक कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी रेल्वे प्रशासन वेळोवेळी मेगाब्लॉक जाहीर करते. अशाच प्रकारे उद्या मध्य, हार्बर आणि पश्चिम या तिन्ही मार्गांवर मोठा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत अनेक लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होणार असून काही फेऱ्या रद्दही राहतील. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत प्रवास करणारे, विद्यार्थ्यांसह नियमित प्रवासी यांनी आगाऊ नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांनी अधिकृत वेळापत्रक तपासूनच प्रवास सुरू करावा, असे आवाहन केले आहे.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवेतील तांत्रिक देखभाल आणि रुळांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी उद्या मध्य, हार्बर आणि पश्चिम या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामांमुळे काही लोकल गाड्या रद्द राहतील, तर काही फेऱ्या उशिराने धावतील. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

मध्य रेल्वे : माटुंगा – मुलुंड जलद मार्गावर ब्लॉक

मध्य रेल्वे (Central Railway) च्या मुख्य मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर सकाळी ११:०५ ते दुपारी ३:४५ या वेळेत ब्लॉक असेल.

या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स (CSMT) येथून सकाळी १०:३६ ते दुपारी ३:१९ दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन जलद गाड्या माटुंगा येथे धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबतील आणि सुमारे २५ मिनिटे उशिराने गंतव्यस्थानी पोहोचतील. मुलुंडनंतर त्या पुन्हा जलद मार्गावर धावतील.

हार्बर मार्ग : कुर्ला – वाशी विभागात सेवा बंद

हार्बर मार्गावर (Harbour Line Mumbai) कुर्ला ते वाशी दरम्यान सकाळी ११:१० ते सायंकाळी ४:१० या वेळेत मेगाब्लॉक असेल.

CSMT ते वाशी, बेलापूर आणि पनवेल दरम्यान धावणाऱ्या डाऊन हार्बर गाड्या सकाळी १०:३४ ते दुपारी ३:२६ या वेळेत रद्द राहतील. प्रवाशांच्या सोयीसाठी CSMT–कुर्ला आणि पनवेल–वाशी या विभागात विशेष फेऱ्या चालवण्यात येतील.

पश्चिम रेल्वे : राम मंदिर – बोरीवली जम्बो ब्लॉक

पश्चिम रेल्वे (Western Railway) वर राम मंदिर ते बोरीवली दरम्यान सकाळी १०:०० ते दुपारी १:०० या वेळेत जम्बो ब्लॉक घेण्यात येईल.

या काळात बोरीवली–अंधेरी अप जलद मार्गावरील गाड्या अप धीम्या किंवा सहाव्या मार्गावरून चालवल्या जातील. पाचव्या मार्गावरील गाड्या अंधेरी–बोरीवली दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. काही गाड्या रद्द राहतील, तर काही सेवा गोरेगावकडे वळवण्यात येतील.

प्रवाशांसाठी सूचना

मेगाब्लॉकदरम्यान होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. अत्यावश्यक कामासाठी प्रवास करणाऱ्यांनी अधिकृत वेळापत्रक तपासूनच घराबाहेर पडावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

मुंबईतील दैनंदिन प्रवाशांनी पर्यायी वाहतुकीचा विचार करून प्रवासाचे नियोजन करणे गरजेचे ठरणार आहे.

