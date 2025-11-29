मुंबईकरांनो, गरज असेल तरच नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी घराबाहेर पडा! कारण...

Mumbai Updates: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गाबरोबरच हार्बर मार्गावर रविवारी म्हणजेच 30 नोव्हेंबर रोजी मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि विद्याविहार दरम्यानच्या सेवेला याचा फटका बसणार आहे. हा मेगाब्लॉक पाच तास असणार आहे. विशेष म्हणजे या ब्लॉकदरम्यान काही स्थानकांवरुन गाड्याच मिळणार नाहीयेत. नेमका हा ब्लॉक कसा असणार ते जाणून घेऊयात...
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते विद्याविहार दरम्यान अप आणि डाउन धीम्या मार्ग मेगाब्लॉक असणार आहे.
वेळ: सकाळी 10.55 ते दुपारी 3.55 ( एकूण पाच तास).
प्रभाव: डाउन धीम्या मार्गावरील ट्रेन (सीएसएमटीहून 10.48 ते 4.45 पर्यंत) डाउन फास्ट लाईनवर वळवल्या जातील. या ट्रेन भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे थांबतील आणि विद्याविहारनंतर पुन्हा धीम्या मार्गावर येतील.
अप धीम्या मार्गावरील ट्रेन (घाटकोपरहून 10.19 ते 3:52 पर्यंत) अप फास्ट लाईनवर वळवल्या जातील. या ट्रेन कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा येथे थांबतील. या पाच तासांच्या कालावधीदरम्यान मशीद बंदर, सॅण्डहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी, करी रोड या स्टेशनवर धीम्या ट्रेन थांबणार नाहीत.
काही आठवड्यांपूर्वीही असाच मेगाब्लॉक घेण्यात आला होता. जेव्हा मशीद बंदर, सॅण्डहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी, करी रोड या स्टेशनवर धीम्या ट्रेन थांबलेल्या नव्हत्या. त्यावेळी प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला होता.
पनवेल ते वाशी दरम्यान अप आणि डाउन मार्गावर (पोर्ट लाईन वगळून) रविवारच्या मेगाब्लॉकचा परिणाम होणार आहे.
वेळ: सकाळी 11.05 ते दुपारी 4:05 (एकूण पाच तास).
प्रभाव: अप हार्बर लाईनवरील ट्रेन (पनवेलहून 10:33 ते 3:49 पर्यंत सीएसएमटीकडे) रद्द करण्यात आल्या आहेत.
डाउन हार्बर लाईन ट्रेन (सीएसएमटीहून 9:45 ते 3:12 पर्यंत बेलापूर/पनवेलकडे) रद्द करण्यात आल्या आहेत.
सीएसएमटी ते बेलापूर/पनवेल दरम्यानची सेवा बंद राहणार आहे.
ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी-वाशी विभागात विशेष लोकल चालवल्या जातील.
पोर्ट लाईन सेवा सुरू राहील.
ठाणे ते पनवेल दरम्यान अप आणि डाउन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे.
वेळ: अप - 11:02 ते 3:53; डाउन - 10:01 ते 3:20 दरम्यान हा ब्लॉक असेल.
प्रभाव: या वेळेत ट्रेन रद्द. मात्र, ठाणे-वाशी/नेरूळ दरम्यान सेवा उपलब्ध राहील.