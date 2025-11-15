English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! रविवारी 'या' स्थानकांत लोकल थांबणारच नाही, 5 तासांचा खोळंबा

Mumbai Local Megablock Update: रविवारी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर 5 तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. कसं असेल वेळापत्रक जाणून घ्या.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 15, 2025, 08:21 AM IST
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! रविवारी 'या' स्थानकांत लोकल थांबणारच नाही, 5 तासांचा खोळंबा
Mumbai Local Train 5 hrs jumbo Block on November 16 Services to Be Affected on Central, Harbour and Western Lines

Mumbai Local Megablock Update: रविवारी मुंबईकरांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. 16 नोव्हेंबर रोजी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे. रेल्वे रूळ, ओव्हर हेड वायर आणि सिग्नल यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी रविवारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

मध्य रेल्वे, हार्बर मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळं तुम्हीदेखील रविवारी प्रवासाचे नियोजन करत असाल तर याआधी रेल्वेचे वेळापत्रक पाहूनच प्रवास करा. कसं आहे रेल्वेच्या मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान, हार्बर मार्गवरील वाशी ते पनवेलदरम्यान, तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेतला जाणार आहे.

पश्चिम रेल्वे

कुठे: बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान अप जलद मार्गावर, तर राम मंदिर ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर

कधी : सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत

परिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप जलद मार्गावरील लोकल सेवा बोरिवली ते अंधेरी स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. तसेच डाऊन जलद मार्गावरील लोकल अंधेरी ते गोरेगावदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावरून चालवली जाईल. या कालावधीत अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही सेवा अंधेरी, बोरिवली लोकल हार्बर मार्गावरील गोरेगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत

मध्य रेल्वे

कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावर

कधी : सकाळी 10.55 ते दुपारी 3. 55वाजेपर्यंत

परिणाम : ब्लॉकदरम्यान धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. ब्लॉककाळात लोकल करी रोड, चिंचपोकळी, मस्जिद बंदर या स्थानकात थांबणार नाहीत.

हार्बर मार्ग

कुठे : वाशी ते पनवेल यादरम्यान अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांवर

कुठे : सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 वाजेपर्यंत

परिणाम : ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी – बेलापूर/पनवेल अप आणि डाऊन लोकल सेवा रद्द असेल. यासह ठाणे – पनवेल अप आणि डाऊन लोकल सेवा बंद असेल. ब्लॉक वेळेत सीएसएमटी – वाशी दरम्यान विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येतील. ब्लॉक कालावधीत ठाणे – वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान लोकल उपलब्ध असेल.

FAQ

प्रश्न १: 16 नोव्हेंबर (रविवार) रोजी मुंबई लोकल सेवेत काय बदल असतील?

उत्तर: १६ नोव्हेंबर रोजी रेल्वेच्या तिन्ही (मध्य, हार्बर आणि पश्चिम) मार्गांवर मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न २: मेगाब्लॉक घेण्याचे मुख्य कारण काय आहे?

उत्तर: रेल्वे रूळ, ओव्हर हेड वायर आणि सिग्नल यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

प्रश्न 3: रविवारी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना काय सल्ला देण्यात आला आहे?

उत्तर: रविवारी प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर या वेळापत्रकाची नोंद घेऊनच प्रवासाला सुरुवात करा.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Mumbai Local Megablock Updatemumbai local mega block todayCentral Railway Mega Block on 16 NovemberMumbai local train updateMumbai local train News

