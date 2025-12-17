ठाणे-कल्याण स्थानकातील गर्दी कमी होणार; तर, डोंबिवलीत भुयारी मार्ग, मुंबई लोकलचा विस्तार होतोय

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल आणि गर्दी हे समीकरण ठरलेलेच आहे. कार्यालयीन कामाच्या वेळेत लोकलमध्ये इतकी गर्दी असते की पाय ठेवायलाही जागा नसते.त्यामुळं कधी कधी अपघात होण्याची शक्यता असते. लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना रेल्वे प्रशासन राबवत आहेत. 15 डब्यांच्या लोकल चालवणे ते नव्या रेल्वे मार्गिका हे प्रकल्प सध्या प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मध्य रेल्वे लवकरच आणखी दोन मार्गिकांबाबत विचार करत आहे.
मध्य रेल्वेच्या ठाणे आणि कल्याण या दोन स्थानकांमध्ये खूप गर्दी असते. सकाळी आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळेला या दोन स्थानकांत मोठी गर्दी असते. या दोन्ही स्थानकांवरील गर्दीचा ताण हलका करण्यासाठी मध्य रेल्वेने परळ-ठाणे-कल्याण कॉरिडॉरवर 7 वा आणि 8वा रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने रेल्वेने अंतिम लोकेशन सर्वेक्षण सुरू करण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. यातून सविस्तर तांत्रिक अभ्यासातून जमिनीची उपलब्धता, पूल, स्थानके तसंच, इतर आवश्यक संरचनांची गरज याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
ठाणे- कल्याण मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या 12 ते 15 लाखांवर पोहोचली आहे. संध्याकाळच्या वेळी गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे कठिण जाते. तसंच, सध्या या कॉरिडॉरवर धिम्या व जलद लोकल, मेल एक्स्प्रेस धावतात त्यामुळं उपलब्ध रेल्वे रूळ अपुरे पडत आहेत. पाचवा व सहावा मार्ग अस्तित्वात असला तरी तो पुरेसा नाहीये.कारण या मार्गावर दररोज सुमारे एक हजार लोकल धावत आहेत.
ठाणे- कल्याण मार्गावर ठाणे, दिवा आणि कल्याण ही प्रमुख जंक्शन स्थानके असून ठाण्याहून ट्रान्स हार्बर मार्गे पनवेलकडे, दिव्याहून रोहा तर कल्याणहून मुख्य मार्ग कसारा आणि कर्जत खोपोली अशा दोन दिशांना गाड्या जातात. त्यामुळं नव्या मार्गिकांची गरज निर्माण झाली आहे.
मध्य रेल्वेने 2022मध्ये ठाणे-दिवा विभागातील पाचवा आणि सहावा मार्ग पूर्ण केला होता. आता ठाणे ते कल्याणदरम्यान अतिरिक्त मार्ग उभारण्याची आवश्यकता भासत आहे.तर डोंबिवलीच्या आसपास जागेच्या मर्यादामुळं भूमिगत मार्गाचा पर्याय विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पाचा अभ्यास सुरू आहे.