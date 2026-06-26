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लोकल ट्रेन हत्याकांडात सर्वात मोठा खुलासा! आरोपी रोशन ऑफिसच्या बॅगेत चाकू घेऊन का फिरत होता? समोर आलं खरं कारण

धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या हत्याकांडासंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली असून आरोपी बॅगेत चाकू घेऊन का फिरत होता याचा पोलीस शोध घेत असतानाच चौकशीदरम्यान आरोपीनेच यामागील कारण सांगितलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:48 AM IST
लोकल ट्रेन हत्याकांडात सर्वात मोठा खुलासा! आरोपी रोशन ऑफिसच्या बॅगेत चाकू घेऊन का फिरत होता? समोर आलं खरं कारण
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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लोकल ट्रेन हत्याकांडात सर्वात मोठा खुलासा! आरोपी रोशन ऑफिसच्या बॅगेत चाकू घेऊन का फिरत होता? समोर आलं खरं कारण
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