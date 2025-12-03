मुंबई लोकलमध्ये अश्लील प्रकार! धावत्या ट्रेनमध्ये महिलांसमोर...; Video चर्चेत, नातेवाईंकांना फोन केला अन्...

Mumbai Local Train Video: महिलांसाठी भारतातील सर्वात सुरक्षित शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईच्या या ओळखीला तडा देणाऱ्या काही घटना वेळोवेळी घडत असतात. अशीच एक घटना नुकतीच समोर आली असून रात्री-अपरात्री लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या महिलांबरोबरच प्रत्येक मुंबईकराला ही घटना हदरवून टाकणारी आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते अंबरनाथ दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये एका महिला प्रवाशासमोर दोन तरुणांनी अश्लील चाळे करून तिची छेड काढल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. सीएसएमटीवरून ट्रेन सुटताच आरोपी दोघांनी महिला प्रवाशाची छेड काढण्यास सुरुवात केली. ट्रेन धावत असताना हे सारं घडत असल्याने महिलांना धक्काच बसला.
महिलेने तातडीने आपल्या नातेवाईकांना फोन करून ही माहिती दिली. ट्रेन उल्हासनगर रेल्वे स्थानकावर आल्यावर, महिलेचे नातेवाईक आणि संतप्त सहप्रवाशांनी या दोघांना पकडून चांगलाच चोप दिला. चोप दिल्यानंतर दोघांनाही कल्याण लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. सध्या कल्याण जीआरपी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले असून कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरोधात विनयभंग आणि अश्लील कृत्यांचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई आणि उपनगरातील लोकल ट्रेन आणि रेल्वे स्थानकांवर महिलांवरील छेडछाड, अश्लील चाळे आणि विनयभंगाच्या घटना वाढल्या आहेत. नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांवर नजर टाकूयात...
> जुलै 2025 मध्ये लोकलमध्ये सीटसाठी दोन महिलांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. मालविका मोहननसारख्या सेलिब्रिटींनीही छेडछाडीच्या घटनांचे अनुभव शेअर केले आहेत.
> ठाणे स्थानक: 21 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग; आरोपी सुनील पारकर (वय ५८) ला अटक.
> गोवंडी स्थानक: एका तरुणाने महिलेसमोर अश्लील हावभाव केले. महिलेने त्याला जाब विचारला आणि कानशिलात लगावली.
> इतर घटना: सप्टेंबर 2025 मध्ये लोकलमध्ये मनोरुग्णाने महिलांच्या डब्यात पाहत अश्लील चाळे केले. ऑगस्ट 2025 मध्ये मीरा रोड स्थानकावर मद्यधुंद पोलिस अधिकाऱ्याने महिलांसमोर अश्लील इशारे केले.
प्रवासी संघटनांकडून रेल्वे आणि जीआरकडून अधिक गस्त, सीसीटीव्ही आणि महिला सुरक्षा उपायांची मागणी होत आहे. लोकल ट्रेनने 75 लाखांहून अधिक मुंबईकर रोज प्रवास करतात, परंतु गर्दी, अपघात आणि महिलांवरील छेडछाड यामुळे सुरक्षिततेचे प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतात. 2025 मध्ये रेल्वेने अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी, अजूनही आव्हाने कायम आहेत.