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रात्री 9 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत..., मुंबई लोकल ट्रेनसंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; थेट विधानसभेतून घोषणा

23 जून रोजी रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांच्या सुमारास चर्चगेट-नालासोपरा लोकलमधील फर्स्ट क्लास डब्यात मयंक लोहारची हत्या झाल्यापासून प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:32 AM IST
रात्री 9 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत..., मुंबई लोकल ट्रेनसंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; थेट विधानसभेतून घोषणा
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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