मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर रविवारी मेगाब्लाॅक! प्रवासाचं नियोजन करण्यापूर्वी वेळापत्रक एकदा वाचाच

Mumbai Local Mega Block : मुंबईची लोकल ट्रेन ही मुंबईसह आसपासच्या उपनगरांची जीवनवाहिनी आहे. दररोज याच लोक ट्रेनमध्ये हजारोंच्या संख्येने प्रवासी प्रवास करून आपल्या गंतव्य स्थानावर जातात. आठवड्याच्या सुरुवातीला मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी रेल्वे सेवेवर परिणाम झाला होता. तसेच जवळपास दिवसाचे चोवीस तास रुळावर धावणाऱ्या या रेल्वे ट्रेन आणि त्यासंदर्भातील अभियांत्रिकी कामासाठी येत्या रविवार 12 जुलै रोजी मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक घेतला जाणार आहे.
मध्य रेल्वेवरील मुंबई विभागातील रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हर हेड वायर यांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी रविवारी 12 जुलै रोजी मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवरील मुंबई विभागातील रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा, ओव्हर हेड वायर यांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी रविवारी मेगाब्लाॅक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी, चुनाभट्टी/वांद्रे अप आणि डाऊन मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी – विद्याविहार स्थानकांदरम्यान अप – डाऊन धीम्या मार्गावर हा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असून सकाळी 10.55 पासून दुपारी 3.55 पर्यंत हा हा ब्लॉक असणार आहे. परिणामी या ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा सीएसएमटी – विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील व पुढे विद्याविहार येथे पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील.
घाटकोपर येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल विद्याविहार – सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबतील. या ब्लॉकमुळे सीएसएमटीकडे येणाऱ्या आणि सीएसएमटीवरून जाणाऱ्या लोकल मशीद, सँडहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी, करी रोड येथे थांबणार नाहीत.
हार्बर रेल्वेवर सीएसएमटी – चुनाभट्टी/वांद्रे अप – डाऊन मार्गावर रविवारी 12 जुलै रोजी सकाळी 11.10 पासून दुपारी ४.१० पर्यंत मेगा ब्लॉक घेण्यात येईल. हार्बर रेल्वे मार्गावरील ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी / वडाळा येथून वाशी / बेलापूर / पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच वांद्रे / गोरेगाव येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या डाऊन लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहेत. तर पनवेल / बेलापूर / वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप सेवा; तसेच गोरेगाव / वांद्रे येथून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप लोकल सेवा देखील बंद राहतील. तथापि, ब्लॉक कालावधीत पनवेल आणि कुर्ला (फलाट क्रमांक ८) दरम्यान विशेष लोकल सुमारे २० मिनिटांच्या अंतराने चालवण्यात येतील.