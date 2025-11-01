English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' 4 स्टेशनवर एकही ट्रेन थांबणार नाही; रेल्वेने यादीच जारी केली! मुंबईकर टेन्शनमध्ये

Train Updates: नोव्हेंबर महिन्यातील पहिला रविवार म्हणून मुंबईमध्ये भटकंतीचा विचार असेल आणि त्यासाठी रेल्वेवर अवलंबून राहणार असाल तर आधी ही बातमी वाचणं तुमच्या भटकंतीच्या प्लॅनिंगसाठी फायद्याचं ठरु शकतं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 07:17 AM IST
रेल्वे प्रशासनानेच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Local Train Updates: नोव्हेंबर महिन्याचा पहिला रविवार म्हणून घराबाहेर पडण्याचा विचार करत असलेल्या मुंबईकरांसाठी रेल्वेनं एक चितेंत टाकणारी बातमी दिली आहे. येत्या रविवारी म्हणजे म्हणजे 2 नोव्हेंबर रोजी शहराची लाईफ लाइन असलेल्या लोकल ट्रेनच्या प्रवासामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे तिन्ही मार्गांवर हे बदल लागू असणार आहेत. दर आठवड्यात घेतला जातो त्याप्रमाणे या आठवड्यात तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या ब्लॉकदरम्यान चार स्थानकांवर एकही ट्रेन थांबणार नसल्याने प्रवाशांचा मोठा खोळंबा होण्याची दाट शक्यता आहे. 

या चार स्थानकांवर एकही ट्रेन थांबणार नाही

अभियांत्रिकी व देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवर रविवारी या मेगाब्लॉकचा परिणाम जाणवणार आहे. करी रोड आणि चिंचपोकळी ही दोन्ही स्थानके एकसारखी दिसत असल्याने ती 'जुळी स्थानके' म्हणून ओळखली जातात. रविवारी मेगाब्लॉकदरम्यान या जुळ्या स्थानकांसह मशीद, सँडहर्स्ट रोड स्थानकांतील लोकल थांबा रद्द करण्यात आला आहे.

अनेक लोकल ट्रेन धावणार नाहीत

मेगाब्लॉक काळात काही चर्चगेट लोकल वांद्रे/दादर स्थानकांदरम्यानची वाहतूकही अंशतः रद्द करण्यात येणार आहे. या मार्गावरील अनेक लोकल ट्रेन धावणार नसल्याचं रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. कोणत्या मार्गावर कधी मेगाब्लॉक असणार आहे हे पाहूयात... 

मध्य रेल्वे (मुख्य मार्ग)

मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि विद्याविहारदरम्यान अप तसेच डाऊन धिम्या मार्गावर रविवारच्या मेगाब्लॉकचा परिणाम दिसून येणार आहे. सकाळी 10 वाजून 55 मिनिटांपासून ते दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांपर्यंत हा बदल लागू असणार आहे. म्हणजेच चार ते सव्वाचारदरम्यान ही वाहतूक सुरळीत होईल. 

हार्बर रेल्वे

हार्बर मार्गावरही पाच तास मेगाब्लॉक असणार आहे. कुर्ला ते वाशी मार्गावर हा ब्लॉक असणार आहे. सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 दरम्यान होणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवर या ब्लॉकचा परिणाम होणार आहे. 

पश्चिम रेल्वे

पश्चिम रेल्वेवरच्या चर्चगेट-मुंबई सेंट्रल दरम्यान जलद मार्गावर अप आणि डाऊन मार्गावर सकाळी साडेदहापासूनच ब्लॉक असणार आहे. 10.35 ते 3.35 दरम्यान पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक असेल अशी माहिती रेल्वेने दिली आहे. 

नियोजित वेळानंतर लोकल ट्रेनची सेवा पुन्हा पूर्वव्रत होईल असं रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. 

