/रविवारी मध्य, ट्रान्स-हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लाॅक! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर निघा

Mega Block News Mumbai Local Train : मुंबईची लोकल ट्रेन ही येथील लाईफलाईन आहे. दररोज लाखोंच्या संख्येने नागरिक या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात. मात्र रविवारी अभियांत्रिकी कामासंदर्भात बऱ्याचदा मेगा ब्लॉक घेण्यात येतो ज्यामुळे अनेक लोकल फेऱ्या रद्द होतात. तेव्हा यंदाच्या रविवारी 26 जुलै रोजी सुद्धा मुंबई लोकल ट्रेनवर मेगा ब्लॉक घेण्यात घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी मुख्य मार्गावरील ठाणे ते कल्याण दरम्यान आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील ठाणे ते वाशी/नेरुळ दरम्यान रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येईल. तसेच पश्चिम रेल्वेवर मुंबई सेंट्रल ते माहीम स्थानकादरम्यान शनिवारी रात्रकालीन ब्लाॅक असणार आहे अशी माहिती रेल्वे विभागाकडून देण्यात आलीये.
मध्य रेल्वे (मुख्य मार्गावर) :
कुठे : ठाणे ते कल्याण अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी 10:40 ते दुपारी 3:40 वाजेपर्यंत
मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 9:34 ते दुपारी 2:45 या वेळेत सुटणाऱ्या डाऊन जलद/अर्ध-जलद लोकल ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान डाऊन धिम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या लोकल त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवरही थांबतील. सकाळी 10:28 ते दुपारी 3:40 या वेळेत कल्याण येथून सुटणाऱ्या अप जलद/अर्ध-जलद गाड्या कल्याण आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप धिम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या लोकल त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांवरही थांबतील आणि पुढे मुलुंड स्थानकावर पुन्हा अप धिम्या मार्गावर वळवल्या जातील. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस/दादर येथून सुटणाऱ्या डाऊन मेल आणि एक्सप्रेस ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान पाचव्या मार्गिकेवर वळवल्या जातील. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस/दादर येथे येणाऱ्या अप मेल आणि एक्सप्रेस कल्याण आणि ठाणे/विक्रोळी स्थानकांदरम्यान सहाव्या मार्गिकेवर वळवल्या जातील.
ट्रान्स हार्बर लाईन :
कुठे : ठाणे आणि वाशी/नेरुळ दरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी 11:10 ते सायंकाळी 4:10 वाजेपर्यंत
ब्लॉकच्या कालावधीत ठाणे आणि वाशी/नेरुळ/पनवेल दरम्यानच्या अप आणि डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी 10:35 ते दुपारी 4:07 या वेळेत वाशी/नेरुळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द राहतील. पनवेल/नेरुळ/वाशी येथून सकाळी 10:25 ते दुपारी 4:09 या वेळेत ठाण्याकडे येणाऱ्या अप ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द राहतील.
पश्चिम रेल्वे :
कुठे : मुंबई सेंट्रल ते माहीम मार्गावर
कधी : शनिवारी रात्री 12:25 वाजता ते पहाटे 4:25 वाजता
ब्लाॅक कालावधीत चर्चगेट ते सांताक्रूझ स्थानकादरम्यान सर्व जलद मार्गावरील लोकल धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील.