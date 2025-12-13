English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उद्याचा रविवार मुंबईकरांसाठी मनस्थापाचा! घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी एकदा ही बातमी वाचाच

Mumbai News: रविवारी मुंबई येण्या-जाण्याचा विचार असेल तर ही बातमी आधी आवश्यक वाचा. रेल्वेने काही महत्त्वाचे बदल केले असून त्याचा परिणाम प्रवाशांवर होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 13, 2025, 10:09 AM IST
रेल्वेमुळे सर्वसामान्यांना बसणार फटका (फाइल फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (14 डिसेंबर रोजी) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुठेही फिरायला, लग्नाला, शॉपिंगला अथवा पर्यटनासाठी रविवारी लोकल ट्रेनने मुंबईत येण्याचा विचार असेल तर ट्रेन कुठून कुठपर्यंत, कोणत्या मार्गावर आणि किती वेळ बंद राणाहर आहेत हे जाणून घेणं फायद्याचं ठरेल. त्याबद्दल आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...

मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग
कुठे : माटुंगा – मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर

कधी : सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 पर्यंत
परिणाम : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.10 पर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील लोकल माटुंगा स्थानकात डाऊन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल माटुंगा – मुलुंडदरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील. ठाण्यापुढे जाणाऱ्या जलद लोकल मुलुंड स्थानकात पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. ठाणे येथून सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 पर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील लोकल मुलुंड स्थानकात अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल मुलुंड – माटुंगादरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील आणि माटुंगा स्थानकात पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.'

नक्की वाचा >> मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील 'या' स्टेशनवर ब्रिज कोसळला! एकाचा मृत्यू, रात्री नेमकं घडलं काय?

ट्रान्स हार्बर मार्ग
कुठे : ठाणे – वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत वाशी / नेरुळ – ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा बंद राहतील. ठाणे – वाशी / नेरुळ / पनवेल अप आणि डाऊन मार्गावरील लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत.

पश्चिम रेल्वे
कुठे : बोरिवली – गोरेगाव स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी 10 ते दुपारी 4 पर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत गोरेगाव – बोरिवलीदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावरील सर्व लोकल जलद मार्गावर चालवण्यात येतील. ब्लॉकमुळे काही लोकल रद्द करण्यात येतील. तर, अंधेरी आणि बोरिवलीला जाणाऱ्या काही लोकल हार्बर मार्गावरून गोरेगावपर्यंत चालवण्यात येतील.

त्यामुळे उद्या ट्रेनवर अवलंबून असलेल्यांचे हाल होणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

