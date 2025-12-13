उद्याचा रविवार मुंबईकरांसाठी मनस्थापाचा! घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी एकदा ही बातमी वाचाच

Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (14 डिसेंबर रोजी) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुठेही फिरायला, लग्नाला, शॉपिंगला अथवा पर्यटनासाठी रविवारी लोकल ट्रेनने मुंबईत येण्याचा विचार असेल तर ट्रेन कुठून कुठपर्यंत, कोणत्या मार्गावर आणि किती वेळ बंद राणाहर आहेत हे जाणून घेणं फायद्याचं ठरेल. त्याबद्दल आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग
कुठे : माटुंगा – मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 पर्यंत
परिणाम : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.10 पर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील लोकल माटुंगा स्थानकात डाऊन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल माटुंगा – मुलुंडदरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील. ठाण्यापुढे जाणाऱ्या जलद लोकल मुलुंड स्थानकात पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. ठाणे येथून सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 पर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील लोकल मुलुंड स्थानकात अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल मुलुंड – माटुंगादरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील आणि माटुंगा स्थानकात पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.'
ट्रान्स हार्बर मार्ग
कुठे : ठाणे – वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत वाशी / नेरुळ – ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा बंद राहतील. ठाणे – वाशी / नेरुळ / पनवेल अप आणि डाऊन मार्गावरील लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : बोरिवली – गोरेगाव स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी 10 ते दुपारी 4 पर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत गोरेगाव – बोरिवलीदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावरील सर्व लोकल जलद मार्गावर चालवण्यात येतील. ब्लॉकमुळे काही लोकल रद्द करण्यात येतील. तर, अंधेरी आणि बोरिवलीला जाणाऱ्या काही लोकल हार्बर मार्गावरून गोरेगावपर्यंत चालवण्यात येतील.
त्यामुळे उद्या ट्रेनवर अवलंबून असलेल्यांचे हाल होणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.