Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! आज मध्य आणि हार्बर रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक

Where is mega block today: सलग सुट्ट्यांमुळे अनेकांनी कुटुंबासोबत फिरायला जाण्याचा किंवा शहरातच एखाद्या ठिकाणी भटकंतीचा बेत आखला असेल. मात्र घराबाहेर पडण्यापूर्वी ही महत्त्वाची माहिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. आज मुंबईच्या जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक दुरुस्ती आणि अभियांत्रिकी कामांसाठी हा ब्लॉक जाहीर करण्यात आला असून प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन काळजीपूर्वक करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
आज सकाळी 10.04 ते दुपारी 3.09 या वेळेत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या लोकल गाड्या मुलुंड–ठाणे दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. ठाणेनंतर त्या पुन्हा आपल्या नेहमीच्या मार्गावर धावतील. या बदलामुळे गाड्या सुमारे 10 मिनिटे उशिराने धावण्याची शक्यता आहे.
तसेच सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.24 या वेळेत कल्याणहून सुटणाऱ्या अप धीम्या गाड्यांनाही ठाणे–मुलुंड दरम्यान अप जलद मार्गावरून वळवण्यात येईल. मुलुंडनंतर त्या पुन्हा धीम्या मार्गावर येतील. त्यामुळे या कालावधीत CSMT कडे येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या धीम्या गाड्यांमध्ये विलंब अपेक्षित आहे.
हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना अधिक फटका बसू शकतो. पनवेलहून CSMT कडे जाणारी अप हार्बर सेवा सकाळी 10.33 ते दुपारी 3.49 या वेळेत पूर्णपणे बंद राहील. तर CSMTहून बेलापूर/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन गाड्या सकाळी 9.45 ते दुपारी 3.12 या वेळेत रद्द असतील.
ट्रान्स-हार्बर मार्गावरही काही सेवा खंडित राहतील. पनवेल–ठाणे गाड्या सकाळी 11.02 ते दुपारी 3.53 या वेळेत, तर ठाणे–पनवेल सेवा सकाळी 10.01 ते दुपारी 3.20 या वेळेत बंद राहणार आहे.
प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी मेगाब्लॉकच्या कालावधीत CSMT ते वाशी दरम्यान विशेष लोकल गाड्या चालवण्यात येतील. ठाणे–वाशी–नेरुळ दरम्यान ट्रान्स-हार्बर सेवा तसेच पोर्ट लाईनवरील वाहतूक सुरू राहील.
रेल्वे पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हा मेगाब्लॉक आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आज प्रवास करताना वेळापत्रक तपासूनच घराबाहेर पडणे उत्तम ठरेल.