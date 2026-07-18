रविवारी खूप काम आहे? आधीच जाणून घ्या लोकल ट्रेनच्या मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक! होणार नाही खोळंबा

मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यान रोज प्रवास करणाऱ्या लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी रविवारी, १९ जुलै रोजी महत्त्वाची सूचना आहे. मध्य रेल्वेच्या वतीने नियमित देखभाल आणि तांत्रिक दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याने ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील ठाणे–वाशी/नेरूळ दरम्यानची लोकल सेवा जवळपास पाच तास पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी रेल्वेचे वेळापत्रक तपासून पर्यायी प्रवासाची आखणी करावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० या कालावधीत अप आणि डाऊन अशा दोन्ही दिशांतील ट्रान्स-हार्बर लोकल सेवा बंद राहील. या काळात रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा तसेच ओव्हरहेड विद्युत वाहिन्यांची तपासणी आणि आवश्यक देखभाल केली जाणार आहे. उपनगरी रेल्वेची सुरक्षितता, गाड्यांची वेळेवर धावण्याची क्षमता आणि तांत्रिक बिघाड टाळण्यासाठी अशा प्रकारचे मेगा ब्लॉक नियमितपणे घेतले जातात.
मेगा ब्लॉकदरम्यान ठाणेहून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ४.०७ या वेळेत वाशी, नेरूळ आणि पनवेलच्या दिशेने सुटणाऱ्या सर्व ट्रान्स-हार्बर लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पनवेल, नेरूळ आणि वाशीहून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ४.०९ या वेळेत ठाण्याकडे येणाऱ्या लोकल गाड्याही धावणार नाहीत. रेल्वे प्रशासनाकडून या कालावधीत प्रवाशांनी बेस्ट बस, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन सेवा किंवा इतर उपलब्ध सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या मेगा ब्लॉकचा परिणाम केवळ ट्रान्स-हार्बर मार्गापुरता मर्यादित राहणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर (सीएसएमटी–कल्याण–कसारा/कर्जत), हार्बर लाइन, उरण लाइन तसेच पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी सेवांवर कोणताही मेगा ब्लॉक जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या सर्व मार्गांवरील लोकल गाड्या नियमित वेळापत्रकानुसार धावतील.
RAILWAY MEGABLOCK ON SUNDAY 19.07.2026 TRANSHARBOUR LINE— m-Indicator (@m_indicator_app) July 18, 2026
Mega Block on 19.07.2026 pic.twitter.com/Up8BytvEHu
मुंबईची उपनगरी रेल्वे ही शहराची जीवनवाहिनी मानली जाते. दररोज लाखो प्रवासी या सेवांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे देखभाल आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घेतले जाणारे मेगा ब्लॉक तात्पुरता गैरसोयीचे वाटत असले तरी भविष्यातील सुरक्षित आणि सुरळीत रेल्वे सेवेसाठी ते अत्यावश्यक मानले जातात.