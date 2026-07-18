Add Zee Business As A Preferred Source
App

रविवारी खूप काम आहे? आधीच जाणून घ्या लोकल ट्रेनच्या मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक! होणार नाही खोळंबा

19 जुलै रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनचा मेगाब्लॉग आहे अनेक ठिकाणी लोकल ट्रेन अनेक तासांसाठी बंद असणार आहे तुमच्या कामाचा खोळंबा होऊ नये यासाठी नेमका कुठे मेगाब्लॉक आहे याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 18, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:32 PM IST
रविवारी खूप काम आहे? आधीच जाणून घ्या लोकल ट्रेनच्या मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक! होणार नाही खोळंबा
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रविवारी खूप काम आहे? आधीच जाणून घ्या लोकल ट्रेनच्या मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक! होणार नाही खोळंबा
Mumbai news2 min ago
2
Mumbai Malad Dog Attack Video3 min ago
3
FIFA World Cup 202616 min ago
4
NEET results controversy46 min ago
5
marathi news1 hr ago