  • Mumbai Local Mega Block: रविवारी मुंबई लोकलवर मेगाब्लॉक; महत्त्वाच्या स्टेशनवर नाही थांबणार ट्रेन!

Sunday Mega Block: तुमचा खोळंबा होऊ नये यासाठी रविवारी मुंबईतील कोणत्या लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 02:45 PM IST
Mumbai Local Sunady Mega Block: मुंबईतील उपनगरी रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात रविवारी अभियांत्रिकी व देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. या ब्लॉकमुळे काही स्थानकांवरील थांबे रद्द होणार असून अनेक लोकल गाड्यांचे मार्ग बदलले जाणार आहेत. परिणामी, प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था करून प्रवास करावा लागणार आहे.

मध्य रेल्वे – मुख्य मार्ग

कुठे: सीएसएमटी ते विद्याविहार (अप व डाऊन धीम्या मार्गावर)
वेळ: सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५

परिणाम:

सीएसएमटीवरून सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल गाड्या सीएसएमटी–विद्याविहार दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला येथे थांबतील व पुढे विद्याविहार येथे पुन्हा धीम्या मार्गावर जातील.

घाटकोपरहून सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ दरम्यान सुटणाऱ्या अप धीम्या लोकल गाड्या विद्याविहार–सीएसएमटी दरम्यान अप जलद मार्गावर धावतील आणि कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ व भायखळा येथे थांबतील.

या ब्लॉकदरम्यान मशीद, सँडहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी आणि करी रोड स्थानकांवरील थांबे रद्द करण्यात आले आहेत.

हार्बर मार्ग

कुठे: कुर्ला ते वाशी (अप व डाऊन मार्ग)
वेळ: सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१०

परिणाम:
सीएसएमटीवरून सकाळी १०.३४ ते दुपारी ३.३६ दरम्यान वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन लोकल गाड्या रद्द राहतील. तसेच पनवेल, बेलापूर व वाशीहून सकाळी १०.१७ ते दुपारी ३.४७ दरम्यान सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप लोकल गाड्याही रद्द असतील.

ब्लॉक काळात सीएसएमटी–कुर्ला–सीएसएमटी आणि पनवेल–वाशी–पनवेल या मार्गांवर विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येणार आहे. ठाणे–वाशी/नेरूळ दरम्यान प्रवासासाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रवाशांना परवानगी असेल.

पश्चिम रेल्वे

कुठे: चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल (अप व डाऊन धीम्या मार्गावर)
वेळ: सकाळी १०.३५ ते दुपारी ३.३५

परिणाम:
या कालावधीत धीम्या मार्गावरील सर्व लोकल गाड्या चर्चगेट–मुंबई सेंट्रल दरम्यान जलद मार्गावर धावतील. काही अप व डाऊन गाड्या रद्द राहतील. चर्चगेटकडे जाणाऱ्या काही लोकल गाड्या वांद्रे किंवा दादरपर्यंतच चालवण्यात येतील आणि तिथूनच परतीचा प्रवास करतील.

प्रवाशांसाठी सूचना

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना प्रवासापूर्वी वेळापत्रक तपासण्याचे आवाहन केले आहे. ब्लॉकच्या वेळेत स्थानकांवर गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याने शक्य असल्यास प्रवास टाळावा किंवा पर्यायी वाहतूक व्यवस्था वापरावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

रविवारी मेगाब्लॉकमुळे शहरातील उपनगरी रेल्वे सेवा काही काळ विस्कळीत होणार असली तरी आवश्यक देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येत असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

