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महत्त्वाची बातमी! विकेंडला मुंबईत भटकंतीचा प्लॅन असेल तर आधी हे वाचा अन् मगच घराबाहेर पडा

आज आणि उद्या मुंबईमध्ये येण्याचा विचार असेल आणि लोकल ट्रेनने प्रवास करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 01, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:21 AM IST
महत्त्वाची बातमी! विकेंडला मुंबईत भटकंतीचा प्लॅन असेल तर आधी हे वाचा अन् मगच घराबाहेर पडा
Image Credit: मुंबई लोकलसंदर्भात मोठी अपडेट

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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