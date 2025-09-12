English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
14.5 तास लोकल ट्रेन बंद राहणार; मुंबईकरांचे हाल निश्चित! जाणून घ्या टायमिंग अन् डिटेल्स

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्यांना या आठवड्यात केवळ रविवारीच नाही तर शनिवारीही अचडणींचा मोठा समाना करावा लागणार आहे. जाणून घ्या तपशील

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 12, 2025, 11:35 AM IST
शेवटच्या ट्रेन कधी सुटणार हे सुद्धा जाहीर करण्यात आलंय (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Local Train Update: हार्बर मार्गावरील कुर्ला - टिळक नगर स्थानकांदरम्यान नवीन डायव्हर्जन मार्गिकेच्या कामासाठी शनिवारी रात्रीपासून रविवारी दुपारपर्यंत सुमारे साडेचौदा तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे हार्बर मार्गावरील वडाळा रोड- मानखुर्ददरम्यानची लोकल सेवा बंद राहील.

शेवटची ट्रेन कधी?

शनिवारी रात्री 11.05 ते रविवारी दुपारी 1.35 पर्यंत हार्बर मार्गावरील वडाळा रोड आणि मानखुर्द स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर हा ब्लॉक आहे. यामुळे लोकल सेवेवर मोठा परिणाम होणार आहे. ब्लॉकपूर्वी शेवटची पनवेल- सीएसएमटी लोकल रात्री 9.52 वाजता सुटेल.

डाऊन हार्बर मार्गावरील वाशी/बेलापूर/पनवेलसाठी ब्लॉकपूर्वीची शेवटची लोकल सीएसएमटीहून शनिवारी रात्री 10.14 वाजता सुटेल. ब्लॉकनंतरची पहिली लोकल रविवारी दुपारी 1.09 वाजता पनवेलहून सीएसएमटीच्या दिशेने रवाना होईल. डाऊन हार्बर मार्गावरील ब्लॉकनंतरची पहिली लोकल सीएसएमटीहून रविवारी दुपारी 1.30 वाजता सुटेल. ब्लॉकदरम्यान पनवेल- मानखुर्द- पनवेलदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत.

दररोज सरासरी 60 हून अधिक लोकल फेऱ्या रद्द

मध्य रेल्वे मार्गावर लोकल सेवेचा दररोज बोजवारा उडत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांत लोकल फेऱ्या रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दररोज सरासरी 60 हून अधिक लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जात असल्याने नियमित प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीच्या दहा दिवसांत मध्य रेल्वेने विविध कारणांमुळे 1 ते 10 सप्टेंबरदरम्यान, 768 लोकल फेऱ्या रद्द करुन प्रवाशांच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेतली आहे.

गेल्या आठवड्यात गणेशोत्सवाची धामधूम होती. त्या काळात प्रवाशांची विशेष व्यवस्था करण्याऐवजी मध्य रेल्वेने गणेशभक्तांचेही हाल केल्याचे यातून उघड झाले आहे. यावर प्रवासी संघटनांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. मध्य रेल्वे लोकांना वेठीस धरत आहे. प्रशासनाने वेळीच कारभार सुधारावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा महाराष्ट्र महिला प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षा वंदना सोनावणे यांनी दिला आहे. प्रवाशांना बुलेट ट्रेन नको, मूलभूत सुविधा सुधारा, अशी प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवासी संघाचे राजेश पंड्या यांनी दिली.

रविवारी तब्बल 200 फेऱ्या रद्द

अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने दक्षिण मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण अधिक होते. त्यांच्या सोईसाठी अधिक व्यवस्था करण्याऐवजी मध्य रेल्वेने प्रवाशांच्या गैरसोईत भर टाकली. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी 72 आणि रविवारी तब्बल 200 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. याचा प्रचंड त्रास वीकेण्डला घराबाहेर पडलेले प्रवासी आणि गणेशभक्तांना झाला.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Mumbailocal trainmega blockmega block updateharbour line

