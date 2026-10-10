घटस्थापना करून देवीच्या दर्शनासाठी जाण्याचा विचार आहे? लोकल वेळापत्रकात मोठे बदल, मेगाब्लॉक कुठे कुठे?

रविवार हा सु्ट्टीचा वार असल्याने यादिवशी काही बाहेरची कामं म्हणा किंवा बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन अनेकांचा असतो. शिवाय पितृपक्ष संपला असून रविवारी घटस्थापना करण्यात येणार आहे. नवरात्रीचा पहिला दिवस आणि रविवार असल्याने अनेक जण देवीच्या दर्शनासाठी जाण्याचेही बेत आखणार असतील. पण मुंबईकर कोणताही प्लॅन करण्यापूर्वी लोकलचे वेळापत्रक जाणून घ्या. कारण रविवारी (11 ऑक्टोबर 2026) ला तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक असणार आहे. रेल्वे मार्गावरील तांत्रिक कामासाठी आणि रेल्वे रुळाच्या दुरुस्तीसाठी रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. अशात अनेक लोकलच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतात. काही लोकल या रद्ददेखील करण्यात येतात. पश्चिम मार्गावर शनिवारी रात्री, मध्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे.
कधी: १०/११ ऑक्टोबर २०२६च्या मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल आणि माहीम जंक्शन दरम्यान 'अप फास्ट' आणि ५ व्या मार्गिकेवर जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
वेळ: रात्री ००:२५ ते पहाटे ०४:२५ वाजेपर्यंत
परिणाम: या ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम होईल. प्रवास सुरू करण्यापूर्वी स्टेशन मास्तरच्या कार्यालयात उपलब्ध असलेली गाड्यांची यादी तपासावी, असे आवाहन प्रवाशांना केले आहे.
कुठे : माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन थीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या गाड्या माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडूप आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान थांबतील, ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील सेवा मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.
कुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रे अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.४० वाजेपर्यंत
परिणाम : सीएसएमटी, वडाळा येथून वाशी, बेलापूर, पनवेलकरिता सुटणारी डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि वांद्रे, गोरेगाव येथून सीएसएमटीसाठीची सेवा रद्द राहील, तर पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणारी अप हार्बर मार्गावरील सेवा सेवाही बंद राहील.