मुंबईकरांच्या लाइफलाइनला मिळणार बूस्टर डोस; लोकलचे रुप बदलणार तर, फेऱ्याही वाढणार

Mumbai Local Train Update In Marathi: मुंबईकरांची जीवववाहिनी असलेली लोकल सेवेला लवकरच बूस्टर डोस मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकलच्या गर्दीत वाढ होत आहे. त्यामुळं अनेकदा अपघातदेखील घडतात. लोकलमधून पडून होणाऱ्या प्रवाशांचा मृत्यू हा गंभीर मुद्दा आहे. तसंच अनेकदा प्रवाशांना लोकलमध्ये चढण्यासाठी तारांबळ उडते. प्रवाशांची ही फरफट थांबवण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. उपनगरीय गाड्यांचे पाच वर्षात शटल सेवेत रुपांतर होणार आहे. तसंच, लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी तब्बल 5800 कोटींचा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत मध्य रेल्वेने नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढविण्यासह त्यांची वारंवारता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी साधारणपणे 5,800 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुढील पाच वर्षांनी मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल शटल सेवेत रूपांतरित करण्याचे नियोजन आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे माजी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) रजनीश गोयल व रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता.
गेल्या वर्षी रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. वैष्णव यांनी या प्रकल्पाचे कौतुक करून, या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी निधीची चिंता करू नये, असे आश्वासन दिले होते. या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांचा प्रवास वेळेत आणि गर्दी विभाजित करण्यास मदत होणार आहे. सध्याच्या उपनगरीय रेल्वेला आठ विभागांत विभागून कराव्या लागणार आहेत. गर्दीच्या वेळी दर चार मिनिटांनी एका लोकलची वारंवारता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सीएसएटी ते ठाणे या विभागात सहा उपमार्गिका आणि सीएसएमटी ते कल्याण या विभागात कुर्ला येथे 14 आणि ठाकुर्ली येथे 20 उपमार्गिका तयार कराव्या लागणार आहेत.
लोकल रेक 238 वाढवावे लागणार आहेत. तसंच, रेल्वे विभागात नवीन फलाटांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
