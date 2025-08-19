लोकलमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी; मुंबईची लाइफलाइन ठप्प पण नवी जीवनवाहिनी सुरू

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेली लोकल ठप्प झाली असली तरी दुसरी लाइफलाइन सुरू आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 02:52 PM IST
Mumbai Local Train and Metro Update: मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून पाऊस कोसळतोय. मुंबईतील पावसाचा रेल्वे वाहतूकीवरही परिणाम झालाय. मध्य आणि हार्बर रेल्वे ठप्प झाली असून पश्चिम रेल्वेची वाहतूक 10 मिनिटे उशिराने धावत आहेत. त्यामुळं अनेक प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे स्थानकातच लोक अडकून पडत आहेत. तर काही ट्रेन मध्येच थांबल्या आहेत. असं असलं तरी मुंबईकरांची नवी जीवनवाहिनी सुरू आहे. मोनो आणि मेट्रोच्या सेवा सुरळीत सुरू आहेत. 

मुंबईत कोसळणाऱ्या जोरदार पावसामुळं मध्य रेल्वेची वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत कोणतीही लोकल मेल एक्सप्रेस गाड्या धावणार नाहीत, असं मध्य रेल्वेने जाहीर केले आहे. इतकंच नव्हे तर हार्बर मार्गावरील वाहतूकदेखील ठप्प झाली आहे. अनेक स्थानकात रेल्वे रूळांवर पाणी साचले आहे. तर काही ठिकाणी फलांटावरुनच पाणी वाहत आहे. यासगळ्याचा परिणाम म्हणजे लोकल ठप्प झाली आहे. असं असलं तरी मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी सुरु आहे. 

चेंबूरयेथील प्रवाशांना मुंबईत येण्यासाठी मोनोरेलचा पर्याय उपलब्ध आहे. मोनोरेलच्या माध्यमातून प्रवासी लोअर परेलपर्यंत पोहोचू शकतात. तसंच, मेट्रो 1 आणि मेट्रो 2 बीच्या सेवादेखील सुरळीत सुरू आहेत.  मेट्रो 1ची सेवा वर्सोवा ते घाटकोपर असून मध्य रेल्वेवरील प्रवाशी पश्चिम उपनगरात येऊ शकतात. तसंच, मेट्रो 2 अ आणि मेट्रो 7 वरील सेवा सुरळीत सेवा सुरू आहेत तसंच वेळेनुसार धावत आहेत. त्यामुळं मुंबई लोकल ठप्प असली तरी प्रवासी मोनो आणि मेट्रोने प्रवास करु शकतात.

मध्य रेल्वेला पावसाचा फटका

मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रचंड पाऊस आणि भरती सुरू असल्यामुळे महानगरपालिकेने फ्लड गेट्स उघडले होते, ज्यामुळे समुद्राचे पाणी मुंबईत शिरण्यापासून रोखले जात आहे. सध्या हे फ्लड गेट बंद करण्यात आले आहेत. कुर्ला, सायन, चुनाभट्टी, टिळक नगर यासह मिठी नदीच्या जवळ असलेल्या परिसरांमध्ये पाणी साचले आहे. दादरसारख्या स्टेशनमध्येही पाणी भरल्याने लोकल सेवेला प्रत्यक्ष फटका बसला आहे.

