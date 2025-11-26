43700000 खर्च फक्त लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी; नेमका हा प्लॅन आहे तरी काय जाणून घ्या

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिक सोप्पा व सुकर व्हावा यासाठी सातत्याने रेल्वेकडून उपाययोजना आखण्यात येत असतात. अलीकडेच मध्य रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. यामुळं आता लोकलमध्ये अधिक नागरिक प्रवास करु शकणार आहेत.
लोकलमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेने 12 डब्यांच्या लोकल 15 डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात 20 लोकल दाड्या 12 डब्यांवरुन 15 डब्यांमध्ये रुपांतरित केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 4.37 कोटींची निविदा काढण्यात येणार आहे.
सध्या मध्य रेल्वेवर 15 डब्यांच्या केवळ 22 सेवा धावतात. उपनगरीय मार्गावर सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी सुमारे 11 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळं गर्दीच्या वेळेत अनेकदा अपघात होण्याची शक्यता असते. तर गर्दीच्या वेळेत नागरिकांना लोकलमध्ये बसायलाही जागा मिळत नाही. त्यामुळं मध्य रेल्वेने लोकलची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
12 डब्याऐवजी 15 डबे असलेल्या लोकसंख्येमुळं प्रवासी क्षमतेत 30 टक्यांनी वाढ होईल. त्यामुळं लोकलमध्येही प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार आहे. तसंच, लोकल पकडण्यासाठी होणारी धावपळ, दारात लटकून कराव्या लागणाऱ्या प्रवासातून मुंबईकरांची काही प्रमाणात सुटका होऊ शकते, अशी मध्य रेल्वेला अपेक्षा आहे.
मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या लोकल रेल्वेच्या सर्व गाड्या आता एसी केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास गारेगार होणार आहे. तोसुद्धा एक रुपयाही तिकीट दरवाढ न करता, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबईत प्रचंड गर्दीमुळे त्यांना दरवाजावर लोंबकळत प्रवास करावा लागतो. आता लवकरच लोकल गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसवले जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईत दररोज 90 लाख लोक लोकलने प्रवास करतात. परंतु लोकलमध्ये इतकी गर्दी असते की खरा मुंबईकरच या रेल्वेने प्रवास करू शकतो. बाहेरचा माणूस या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवेशसुद्धा करू शकत नाही. या लोकलचा विकास करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
