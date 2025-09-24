मेट्रोसारखीच आता मुंबई लोकलदेखील Underground होणार? मध्य व पश्चिम रेल्वेवर कसा असेल मार्ग?

Underground Mumbai Local: मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो लोक प्रवास करतात. मुंबई रेल्वे प्रशासनानेदेखील नागरिकांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी अनेक प्रकल्पांची आखणी केली आहे. तसंच, लोकलमधील गर्दी कमी व्हावी यासाठी नविन मार्गिकांची उभारणीदेखील केली जात आहे. इतंकच नव्हे तर लोकलमधील गर्दी कमी व्हावी यासाठी मेट्रोचे जाळेदेखील उभारले जात आहे. मात्र आता मेट्रोप्रमाणेच भुयारी रेल्वे मार्ह तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पावलं उचलली आहेत.
दक्षिण मुंबईत भुयारी रेल्वेमार्गाखालीच भुयारी रेल्वे उभारण्याचे नियोजन होत आहे. भुयारी रेल्वे उभारण्याच्या व्यवहार्यता अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते परळ आणि चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रलदरम्यान भुयारी रेल्वे उभारण्याच्या अभ्यासाला सुरुवात केली आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रलदरम्यान धीम्या आणि जलद मार्गिका आणि तीन स्थानके आहेत. चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रलदरम्यानचे अंतर ५ किलोमीटर आणि चारही मार्गिकांची रुंदी साधारण २५ मीटर आहे. प्रत्येक मार्गासाठी एक अशी एकूण चार भुयारे किंवा दोन मार्गिकांसाठी एक अशी दोन भुयारे असे पर्याय आहेत. चर्चगेट येथून ‘टनेल बोरिंग मशिन’द्वारे (टीबीएम) खोदकाम करणे शक्य असून मुंबई सेंट्रल परिसरात लोकल पुन्हा नेहमीच्या मार्गावर धावती ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.
चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल (धीम्या/जलद लोकल)
मार्ग - 4
भुयारी स्थानके चर्चगेट, मरिन लाइन्स, चर्नी रोड, ग्रँट रोड
सीएसएमटी ते परळ (जलद लोकल)
मार्ग - 2
भुयारी स्थानके सीएसएमटी, भायखळा