Marathi News
मुंबईकरांचा प्रवास आता आरामदायी होणार; सरकार मुंबई लोकलसाठी खर्च करणार 4 हजार कोटी

Mumbai Local Train Update: मंत्रिमंडळ बैठकीत एमयूटीपी प्रकल्पात 238 एसी लोकल गाड्यांच खरेदी करण्यासाठी 4 हजार 826 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड क राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 4, 2025, 11:19 AM IST
मुंबईकरांचा प्रवास आता आरामदायी होणार; सरकार मुंबई लोकलसाठी खर्च करणार 4 हजार कोटी
Mumbai local train news state government approved 4826 crores for 238 new ac local

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिक आरामदायी आणि सुकर होणार आहे. राज्यसरकारने मुंबई लोकलबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल 4 हजार 826 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारकडून उभारला जाणार आहे. 

महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईसह, ठाणे, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई या महापालिकांमधील मेट्रो प्रकल्पांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यामुळं मुंबई आणि पुण्यातील लोकल प्रवाशांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत एमयूटीपी प्रकल्पात 238 एसी लोकल गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी 4 हजार 826 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या गाड्या कर्ज काढून खरेदी करण्याऐवजी रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून घेण्यात येणार आहेत.

मुंबईत एसी लोकलची संख्या वाढणार आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी 238 वातानुकूलित रेल्वे गाड्या करण्याचा प्रस्तावास मंजुरी मिळालीये. यात राज्य सरकार 50 टक्के खर्चाचा भार उचलणार आहे.  रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2,586 एसी लोकलचे कोच असून ते 12 किंवा 18 डब्यांच्या लोकल भविष्यात धावू शकतात. MUTP 3 आणि MUTP 3A अंतर्गंत या लोकल धावणार आहेत. 

दरम्यान, एमयूटीपीअंतर्गंत 136 किमी लांबीच्या व 14 हजार 907 कोटी रुपये खर्चाच्या तीन रेल्वे मार्गांनाही मंजूरी देण्यात आली आहे. यातील 50 टक्के म्हणजेच 7 हजार 453 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार आहे. यात बदलापूर-कर्जतदरम्यान तिसरी व चौथ्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी, आसनगाव-कसारादरम्यान चौथी रेल्वे मार्गिका आणि पनवेल ते वसईदरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. 

FAQ

1. मुंबई लोकल ट्रेनसंदर्भात राज्य सरकारने कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?

राज्य सरकारने मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवास अधिक सुकर आणि आरामदायी करण्यासाठी 238 वातानुकूलित (एसी) लोकल गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 4,826 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारकडून उभारला जाणार आहे.

2. एसी लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी निधी कसा उभारला जाणार आहे?

हा निधी कर्जाऐवजी रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त योगदानातून उभारला जाणार आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकार 50% खर्चाचा भार उचलणार आहे.

3. एकूण किती एसी लोकल गाड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत?

238 वातानुकूलित लोकल गाड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत, ज्यामध्ये 2,586 एसी कोच असतील. या गाड्या 12 किंवा 18 डब्यांच्या असतील.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
mumbai ac local train updateMumbai local train updateAC Local TrainMumbai newsMaharashtra News

