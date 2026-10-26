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आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचा खोळंबा, मध्य रेल्वेची वाहतूक अर्धा-पाऊण तासाने उशिरा

सोमवारी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी नागरिकांना लोकलचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 26, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 01:20 PM IST
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचा खोळंबा, मध्य रेल्वेची वाहतूक अर्धा-पाऊण तासाने उशिरा
Image Credit: mumbai local train update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचा खोळंबा, मध्य रेल्वेची वाहतूक अर्धा-पाऊण तासाने उशिरा
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