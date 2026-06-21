Mumbai Local Megablock: आज 21 जून रोजी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक नाही, कारण...

'री-नीट' (Re-NEET) परीक्षेच्या दिवशी, म्हणजेच 21 जून रोजी, मुंबईतील लोकल ट्रेन सेवा कोणत्याही 'मेगा ब्लॉक'शिवाय सुरू राहतील; जेणेकरून शहरातील परीक्षार्थींचा प्रवास सुरळीत होईल आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय परीक्षा केंद्रांवर पोहोचता येईल. याशिवाय मुंबईत बेस्ट बसचा संप असल्याने विद्यार्थांना मुंबई लोकलचा फायदा होईल.
री-NEET (NEET-UG) परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा 21 जून रोजी कोणत्याही मेगा किंवा जंबो ब्लॉकशिवाय सुरू ठेवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत वेळेत आणि अडथळामुक्त प्रवास करता येणार आहे. सामान्यतः रविवारी देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी काही मार्गांवर मेगा ब्लॉक घेतला जातो. मात्र, री-NEET परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हा ब्लॉक रद्द करण्यात आला असून, हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, या रविवारी उपनगरीय मार्गांवर जंबो ब्लॉक राहणार नाही. तसेच, रेल्वे गाड्या नेहमीच्या रविवारच्या कमी फेऱ्यांऐवजी नियमित वेळापत्रकानुसार चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. मध्य रेल्वेनेही 21 जून रोजी मेगा ब्लॉक न घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, गाड्या पूर्ण कार्यदिवसाच्या वेळापत्रकानुसार धावतील की नेहमीच्या रविवारच्या वेळापत्रकानुसार, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
यंदाच्या NEET-UG परीक्षेबाबत प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांनंतर 3 मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर ही पुनर्परीक्षा आयोजित करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना कोणतीही वाहतूक अडचण येऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या लोकल रेल्वे सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय नसल्याने परीक्षार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार असून, परीक्षेच्या दिवशीचा ताणही काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.