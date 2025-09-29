English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांचा लोकल प्रवास होणार सुस्साट; पश्चिम रेल्वेवर तब्बल 7 स्थानके उभारणार, नावं आली समोर

Mumbai Local Train Update:  मुंबई लोकलचा विस्तार वाढला असून आता लोकलचा प्रवास सोप्पा होणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर 7 नवीन स्थानके होणार आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 01:54 PM IST
मुंबईकरांचा लोकल प्रवास होणार सुस्साट; पश्चिम रेल्वेवर तब्बल 7 स्थानके उभारणार, नावं आली समोर
Mumbai local train Seven new stations planned in western railway route know the name

Mumbai Local Train Update: मुंबई व मुंबई उपनगरात लोकसंख्या वाढत आहे. शहरातील गर्दी वाढत असताना अनेकजण मुंबईच्या वेशीवर म्हणजे मीरा रोड, भाईंदर, वसई-विरार येथे स्थायिक झाले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांवरात या शहरांवरही ताण यायला लागला आहे. त्यामुळं आता शहरीकरण वाढत आहे. पालघर जिल्ह्यातही आता मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण वाढत चालले आहे. त्यामुळं लोकलचा विस्तारही आता पालघरपर्यंत झाला आहे. पालघरहून हजारो लोक मुंबईत नोकरीसाठी येतात. त्यामुळं पालघर-चर्चेगट रेल्वेमार्गावरील गर्दीही वाढत आहे. याच गर्दीवर तोडगा काढण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर नवीन मार्गिका उभारण्यात येत आहे. त्यामुळं पश्चिम रेल्वे मार्गावर आणखी सात स्थानकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या (एमआरव्हीसी) माध्यमातून सुरू असलेल्या विरार-डहाणू चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. हा मार्ग 64 किमीचा आहे. या रेल्वेमार्गावर सात स्थानके उभारण्यात येणार आहे. एकाच प्रकल्पांतर्गत शहराच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये इतकी स्थानके जोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 

एमआरव्हीसीचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी 3578 कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. जून 2027पर्यंत हा रेल्वे मार्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

विरार-डहाणू रेल्वेमार्गावर सध्या नऊ स्थानके आहेत. विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, पालघर उमरोली, बोईसर, वाणगाव आणि डहाणू रोड अशी स्थानके आहे. या दरम्यान आणखी सात स्थानकांची आणखी करण्यात येणार आहे. दरम्यान विरार रेल्वेमार्गावर सध्या अतिरिक्त ताण आहे. सध्या विरारहून 5.8 लाख प्रवासी प्रवास करतात. तर डहाणूवरुन 2.6 लाख नागरिक प्रवास करतात. वैतरणा आणि बोईसरसारख्या छोट्या स्थानकातून हजारो नागरिक प्रवास करतात. 

संभाव्य स्थानकांची नावे

वाढिव,सरतोडी,माकुणसार,चिंचपाडा,पंचाळी,वंजारवाडा, BSES कॉलनी

या नव्या मार्गिकांमुळं हे. विरार ते डहाणू आणि चर्चगेट ते डहाणूदरम्यान सेवांची वाढ करण्यास मदत होणार आहे. सध्या चर्चगेट ते डहाणूदरम्यान दिवसभरात 6 ते 7 थेट गाड्या धावतात. चौपदरीकरणामुळे विरार-डहाणू दरम्यानच्या सेवा, तसेच संपूर्ण मार्गावर 200 पेक्षा अधिक सेवा चालवल्या जाऊ शकतात. सध्या विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, डहाणू रोड आणि उमरोली स्थानकांसह पुलांवर स्टेशन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. 

FAQ

१: विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्प काय आहे?

उत्तर: मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) द्वारे विरार ते डहाणू रोड हा ६४ किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग चौपदरीकरण करण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील शहरीकरण आणि लोकसंख्येच्या वाढीमुळे होणाऱ्या गर्दीवर मात करता येईल. हा प्रकल्प पश्चिम रेल्वेवर नवीन मार्गिका उभारण्यासाठी आहे, ज्यामुळे मुंबई उपनगरांतील वाहतूक सोयी सुधारतील.

२: या प्रकल्पात किती नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत आणि त्यांची नावे कोणती?

उत्तर: या प्रकल्पांतर्गत सात नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत. ही स्थानके एकाच प्रकल्पात शहराच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये जोडली जाणारी पहिलीच मोठी भर आहे. संभाव्य स्थानकांची नावे: वाढिव, सरतोडी, माकुणसार, चिंचपाडा, पंचाळी, वंजारवाडा आणि बीएसईएस कॉलनी.

३: सध्या विरार-डहाणू मार्गावर किती स्थानके आहेत?

उत्तर: सध्या या मार्गावर नऊ स्थानके आहेत: विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, पालघर, उमरोली, बोईसर, वाणगाव आणि डहाणू रोड. नवीन स्थानकांमुळे एकूण स्थानकांची संख्या वाढेल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
mumbai local trainMumbai local train NewsMumbai local train updatewestern railway stationsSeven new stations

इतर बातम्या

वाहतूक कोंडीवर MMRDAचा भन्नाट मार्ग; आता मुंबईच्या पोटातून...

महाराष्ट्र बातम्या