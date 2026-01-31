English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईकरांनो सावध! रविवारी घराबाहेर पडल्यामुळे होऊ शकतो खोळंबा, लोकल कधी आणि कशा धावणार?

मुंबईकरांनो सावध! रविवारी घराबाहेर पडल्यामुळे होऊ शकतो खोळंबा, लोकल कधी आणि कशा धावणार?

रविवारी मुंबई लोकलने प्रवास करणं हे दिव्याचं काम असतं. दर रविवारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे आपल्या मार्गावर देखभालीसाठी मेगाब्लॉक घेते. यामुळे रविवारी बाहेर पडलेल्या प्रवाशांचे हाल होतात. रविवारी कसा असेल मेगाब्लॉक? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 09:40 AM IST
मुंबईकरांनो सावध! रविवारी घराबाहेर पडल्यामुळे होऊ शकतो खोळंबा, लोकल कधी आणि कशा धावणार?

रविवार म्हटलं की, आरामाचा किंवा घरच्या कामाचा दिवस. अशावेळी मुंबईकर अनेकदा रविवारी घराबाहेर पडतात. पण या दिवशी मेगाब्लॉक असल्यामुळे प्रवाशांचा खोळंबा होऊ शकते. अशावेळी रविवारी घरातून बाहेर पडताना मेगाब्लॉकचे टाईम टेबल पाहूनच निघावे लागणार आहे. रविवारी 1 फेब्रुवारी 2026  रोजी मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकलचे वेळापत्रक विस्कळीत असण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई डिव्हीजनमध्ये अभियांत्रिकी आणि देखभाल दुरुस्ती कामांसाठी हा मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कसा असेल रविवारचा मेगाब्लॉक

रविवारी मेगाब्लॉक हा ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर असणार आहे. या मेगाब्लॉकचा कालावधी सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.40 वाजेपर्यंत ब्लॉक सुरु राहणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई येथून सकाळी 09.34 ते दुपारी 3.3 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन जलद /अर्ध-जलद लोकल फेऱ्यांना ठाणे ते कल्याण दरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावरून वळविण्यात येणार आहेत.

या लोकल फेऱ्या त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर थांबतील, तसेच सुमारे 10 मिनिटे उशिरा पोहोचतील. कल्याण येथून सकाळी 10.28 ते दुपारी 3.40 दरम्यान सुटणाऱ्या अप जलद/ अर्ध-जलद लोकल फेऱ्या कल्याण ते ठाणे दरम्यान अप धीम्या मार्गावरून वळविण्यात येतील.

या फेऱ्या त्यांच्या नियोजित थांब्या व्यतिरिक्त दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांवर थांबतील आणि पुढे मुलुंड स्थानकात अप जलद मार्गावर पुन्हा वळविण्यात येतील.या लोकल फेऱ्या सुमारे 10 मिनिटे उशिरा पोहोचतील. 

मेल एक्सप्रेसचा कसं असेल टाईम टेबल?

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई आणि दादर येथून सुटणाऱ्या डाऊन मेल- एक्सप्रेस गाड्या ठाणे ते कल्याण दरम्यान ५ व्या मार्गिकेवरून वळविण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई आणि दादर येथे येणाऱ्या अप मेल-एक्सप्रेस गाड्या कल्याण ते ठाणे -विक्रोळी दरम्यान 6 व्या मार्गावरून वळविण्यात येतील.

हार्बर मार्गावरील वाहतूक

मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 वाजेपर्यंत ब्लॉक राहणार आहे. मुंबई,छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 10.34 ते दुपारी 3.36 दरम्यान वाशी-बेलापूर -पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील लोकल फेऱ्या तसेच पनवेल-बेलापूर -वाशी येथून सकाळी 10.17. ते दुपारी 3.47 वा. दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईकडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील लोकल फेऱ्या रद्द राहणार आहेत.

ब्लॉक कालावधीत प्रवाशांच्या सोयीसाठी मुंबई, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-कुर्ला तसेच पनवेल-वाशी भागात विशेष उपनगरीय लोकल फेऱ्या चालविण्यात येणार आहेत. हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ब्लॉक कालावधीत सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत ठाणे-वाशी आणि नेरूळ स्थानकांदरम्यान प्रवास करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai Local Mega Block on 25 Januaryमुंबई बातम्यामराठी बातम्यामुंबई लोकल न्यूजMumbai Local Mega Block Update

इतर बातम्या

आज अजित पवार असते तर.. - शरद पवार

महाराष्ट्र बातम्या