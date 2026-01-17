Mumbai Mega Block: मुंबईकरांनो उद्याची काम आजच प्लॅन करा! रविवारी 'या' रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक

Mumbai local train Sunday 18 January Mega Block प्रवासी सेवा अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून रविवार, १८ जानेवारी २०२६ रोजी उपनगरीय मार्गांवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे केली जाणार असून, काही लोकल सेवांमध्ये बदल आणि रद्दीकरण होणार आहे.
CSMT मुंबई ते विद्याविहार दरम्यान अप व डाऊन स्लो लाईनवर
सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत ब्लॉक
सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ दरम्यान CSMT वरून सुटणाऱ्या डाऊन स्लो लोकल्सना CSMT ते विद्याविहार दरम्यान डाऊन फास्ट लाईनवर वळवले जाईल.
या गाड्या बायकुळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे थांबतील. विद्याविहार स्थानकात त्या पुन्हा स्लो लाईनवर येतील.
सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ दरम्यान घाटकोपरहून सुटणाऱ्या अप स्लो लोकल्सना विद्याविहार ते CSMT दरम्यान अप फास्ट लाईनवर वळवण्यात येईल.
या लोकल्स कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परळ आणि बायकुळा येथे थांबतील.
पनवेल ते वाशी दरम्यान (PORT लाईन वगळून)
सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत ब्लॉक
पनवेलहून CSMT कडे जाणाऱ्या अप हार्बर लोकल्स (सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९)
CSMT वरून पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर लोकल्स (सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२)
या कालावधीत रद्द राहतील.
पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप सेवा (११.०२ ते १५.५३)
ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन सेवा (१०.०१ ते १५.२०)
या सर्व सेवा रद्द राहतील.
ब्लॉक कालावधीत CSMT – वाशी दरम्यान विशेष लोकल गाड्या धावतील.
ठाणे – वाशी/नेरुळ दरम्यान ट्रान्स-हार्बर सेवा उपलब्ध राहील.
बेलापूर/नेरुळ – उरण दरम्यान PORT लाईनवरील सेवा सुरू राहतील.
रेल्वे पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी ही देखभाल कामे अत्यावश्यक आहेत.
या कालावधीत होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासन सहकार्याची अपेक्षा करते. प्रवाशांनी प्रवासाची योजना पर्यायी मार्गांचा विचार करून करावी.