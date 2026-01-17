English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • Mumbai Mega Block: मुंबईकरांनो उद्याची काम आजच प्लॅन करा! रविवारी या रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक

Mumbai Mega Block: मुंबईकरांनो उद्याची काम आजच प्लॅन करा! रविवारी 'या' रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक

Mumbai local train Sunday 18 January Mega Block: नेहमीप्रमाणे मुंबई लोकल रेल्वेचा मेगा ब्लॉग रविवारी असणार आहे.  १८ जानेवारी २०२६ रोजी घेतला जाणाऱ्या मेगा ब्लॉगमुळे तुमच्या कामाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून आधीच ब्लॉग विषयी माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 17, 2026, 02:25 PM IST
Mumbai Mega Block: मुंबईकरांनो उद्याची काम आजच प्लॅन करा! रविवारी 'या' रेल्वे मार्गांवर मेगा ब्लॉक

Mumbai local train Sunday 18 January Mega Block प्रवासी सेवा अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून रविवार, १८ जानेवारी २०२६ रोजी उपनगरीय मार्गांवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे केली जाणार असून, काही लोकल सेवांमध्ये बदल आणि रद्दीकरण होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य मार्ग (Main Line)

CSMT मुंबई ते विद्याविहार दरम्यान अप व डाऊन स्लो लाईनवर
सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत ब्लॉक

डाऊन स्लो लोकल (CSMT कडून):

सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ दरम्यान CSMT वरून सुटणाऱ्या डाऊन स्लो लोकल्सना CSMT ते विद्याविहार दरम्यान डाऊन फास्ट लाईनवर वळवले जाईल.
या गाड्या बायकुळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे थांबतील. विद्याविहार स्थानकात त्या पुन्हा स्लो लाईनवर येतील.

अप स्लो लोकल (घाटकोपर कडून):

सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ दरम्यान घाटकोपरहून सुटणाऱ्या अप स्लो लोकल्सना विद्याविहार ते CSMT दरम्यान अप फास्ट लाईनवर वळवण्यात येईल.
या लोकल्स कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परळ आणि बायकुळा येथे थांबतील.

हार्बर मार्ग (Harbour Line)

पनवेल ते वाशी दरम्यान (PORT लाईन वगळून)
सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत ब्लॉक

हार्बर लोकल सेवा:

पनवेलहून CSMT कडे जाणाऱ्या अप हार्बर लोकल्स (सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९)

CSMT वरून पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर लोकल्स (सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२)

 या कालावधीत रद्द राहतील.

 ट्रान्स-हार्बर मार्ग (Trans-Harbour Line)

पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप सेवा (११.०२ ते १५.५३)

ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन सेवा (१०.०१ ते १५.२०)

 या सर्व सेवा रद्द राहतील.

पर्यायी व विशेष व्यवस्था

ब्लॉक कालावधीत CSMT – वाशी दरम्यान विशेष लोकल गाड्या धावतील.

ठाणे – वाशी/नेरुळ दरम्यान ट्रान्स-हार्बर सेवा उपलब्ध राहील.

बेलापूर/नेरुळ – उरण दरम्यान PORT लाईनवरील सेवा सुरू राहतील.

 मेगा ब्लॉक का आवश्यक?

रेल्वे पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी ही देखभाल कामे अत्यावश्यक आहेत.

प्रवाशांना विनंती

या कालावधीत होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासन सहकार्याची अपेक्षा करते. प्रवाशांनी प्रवासाची योजना पर्यायी मार्गांचा विचार करून करावी.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mumbai localmega block

इतर बातम्या

मुंबईच्या वेशीवर सत्तास्थापनेसाठी! शेख आणि पाटील ठरणार किंग...

महाराष्ट्र बातम्या