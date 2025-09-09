English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मस्तच! आता मुंबई लोकलचे डबे वंदे मेट्रोसारखे असणार, कशी असेल ही नवी लोकल?

Mumbai Local Train Update: पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर अधिक सुविधा-संपन्न वातानुकूलित लोकल उपलब्ध करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) तयारी पूर्ण केली आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 9, 2025, 12:56 PM IST
Mumbai Local Train Update 12 15 18Coach AC Rakes Planned Under MRVC Tender

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर आणि आरामदायी होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. अलीकडेच नव्या एसी लोकल मुंबईत दाखल होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यासंदर्भातच आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या लोकल आता पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावर धावणार आहेत. 

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने 238 लोकलसाठी २,८५६ एसी लोकल डबे खरेदीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार 12 ते 18 डब्यांच्या लोकल असणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नते हे डबे वंदे मेट्रो प्रमाणे असणार आहेत. एमयूटीपी-3 आणि 3 ए अंतर्गंत ही निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यासाठी सुमारे 19,293 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाने नुकतीच यासाठी मंजुरी दिली. निविदा 8 ते 22 डिसेंबर दरम्यान उघडली जाणार असून, ती 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतीय कंपनीला हे कंत्राट मिळण्याची शक्यता आहे. लोकलचे डबे बनवण्यासह देखभाल दुरुस्तीसाठी देखील दोन नवीन इएमयू कारशेड उभारण्यात येणार आहेत. मध्य रेल्वेसाठी भिवपुरी आणि पश्चिम रेल्वेसाठी वाणगावमध्ये हे कारशेड असतील. 

नवीन वंदे मेट्रो उपनगरीय डब्यांच्या खरेदीमुळे मुंबईच्या लोकल वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाचा बदल घडेल. 12,15 आणि 18 डब्यांच्या व अधिक लांब बंद दरवाजाच्या रेकमुळे सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवास सुनिश्चित होणार आहे.

कशी असेल एसी लोकल ?

गर्दीनुसार वातावरण संतुलित करणारी अत्याधुनिक एचव्हीएसी प्रणाली असेल.
स्टीलच्या आसनांऐवजी गादीयुक्त आरामदायी आसने
वाढीव विद्युत शक्तीमुळे वेग 110 किमी/तास वरून 130 किमी/तास
अधिक वेगामुळे स्थानकांवरील वेळेचा अपव्यय कमी
एमयूटीपी-3 -3 अंतर्गत 47 लोकल, तर एमयूटीपी-3ए अंतर्गत 191 लोकल

FAQ

1. मुंबईत नव्या एसी लोकल ट्रेनची माहिती काय आहे?

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (MRVC) 238 नव्या एसी लोकल ट्रेनसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यात एकूण 2,856 एसी डबे असतील, जे 12 ते 18 डब्यांच्या ट्रेनमध्ये विभागले जाणार आहेत. हे ट्रेन वंदे मेट्रोप्रमाणे असतील आणि पश्चिम व मध्य रेल्वे मार्गावर धावतील. 

2. या प्रकल्पाची एकूण किंमत किती आहे?

या प्रकल्पासाठी सुमारे 19,293 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अलीकडील अपडेटनुसार रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारकडून 4,826 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. यात राज्य सरकारचा वाटा 50% (2,413 कोटी) आहे आणि उर्वरित रेल्वेकडून येईल. हे पूर्णपणे भारतीय रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या निधीतून होईल, परदेशी कर्ज घेतले जाणार नाही. 

3. निविदा प्रक्रिया कधी सुरू होईल?

निविदा 8 डिसेंबर 2025 ते 22 डिसेंबर 2025 दरम्यान उघडली जाईल. ही निविदा 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत प्रसिद्ध झाली असून, भारतीय कंपनीला कंत्राट मिळण्याची शक्यता आहे. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

