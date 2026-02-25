English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • Good News: रेल्वेचा मास्टर प्लॅन! WR वर 18 डबा लोकल तर सेंट्रलवर 15 डबा स्लो धावणार; गर्दी इतिहासजमा

Good News: रेल्वेचा मास्टर प्लॅन! WR वर 18 डबा लोकल तर सेंट्रलवर 15 डबा स्लो धावणार; गर्दी इतिहासजमा

Mumbai Local Train Update: मुंबईमधील लोकल ट्रेनसंदर्भात पुढील काही महिन्यांमध्ये मोठे अपडेट प्रवाशांना अनुभवायला मिळणार आहेत. हे बदल नेमके कोणते आणि काय घडणार आहे हे जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 25, 2026, 03:23 PM IST
सर्वसामान्य प्रवाशांना फायदा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Mumbai Local Train Update: मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेने उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीमधील प्रवासी संख्या लक्षात घेत रेल्वेच्या डब्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्लो मार्गावर 15 डबा लोकल चालवण्याबरोबरच थेट 18 डबा लोकलपर्यंत अनेक उपाय प्रायोगिक स्वरुपावर सुरु करणार आहे. याचसंदर्भात जाणून घेऊयात..

मध्य रेल्वेवर 15 डबा स्लो लोकल

लोकल सेवेवरील वाढता ताण लक्षात घेता अपुरी पडणारी सेवा विस्तारण्यासाठी मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते खोपोलीपर्यंत 15 डब्यांच्या सेवा वाढविण्याची तयारी केली आहे. त्यानुसार ऑगस्टअखेरपर्यंत सीएसएमटी-कल्याण -कल्याण दरम्यान धिम्या आणि जलद मार्गावरच्या 10 स्टेशनवर 26 प्लॅटफॉर्म आणि कल्याण ते कसारा आणि खोपोली मार्गावरील 24 स्थानकांच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढविण्यात येणार आहे. धिम्या मार्गाच्या स्थानकात 15 डब्यांच्या गाड्या थांबविण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतूक क्षमता 25 टक्क्यांनी वाढेल.

पश्चिम रेल्वेवर 18 डब्यांची लोकल

18 डब्यांच्या लोकलच्या चाचण्याही लवकरच पश्चिम रेल्वेवर होणार आहेत. 12 ऐवजी एकत्रित स्वरूपात तयार केलेल्या 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्या आता पश्चिम रेल्वेवर सुरू होणार आहेत. वाढीव तीन डब्ब्यांमुळे रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या लोकल तसेच 18 डब्यांच्या लोकलच्या चाचण्याही लवकरच पश्चिम रेल्वेवर होणार आहेत. त्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीला अनुसरून त्यांचा प्रवासी फेऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष वापरही पश्चिम रेल्वेवर होईल. तेथील प्रवाशांना सुविधा मिळावी, पण त्यासोबत मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांनाही दिलासा द्यावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. 

सगळं आधी पश्चिम रेल्वेवरच

9 डब्यांऐवजी 12 डब्यांच्या लोकलच्या चाचण्या व त्यानंतर प्रत्यक्ष फेऱ्या आधी पश्चिम रेल्वेवर सुरू झाल्या. 12 डब्यांऐवजी 15 डब्यांच्या लोकलच्या चाचण्या व त्यानंतर प्रत्यक्ष फेऱ्याही तेथे सुरू झाल्या, असे ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितले. रेल्वेच्या उदासीन धोरणाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारखान्यात एसी लोकल तयार झाल्यावर पश्चिम रेल्वेकडे हस्तांतरित करून चाचण्या व त्यानंतर प्रत्यक्ष फेऱ्या तेथेच आधी सुरू झाल्या.

विक्रमी प्रवासी वाहतूक

मध्य रेल्वेच्या लोकलमधून एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या 10 महिन्यांत 120 कोटी 19 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला असून दरमहिन्याला सरासरी 12 कोटी प्रवासी लोकलचा वापर करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 1.86 टक्के वाढ झाल्याचे ते म्हणाले. मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर, ट्रान्सहार्बर मार्गावर 1,820 लोकल फेऱ्या चालवण्यात येत आहेत. त्यात हार्बर मार्गावर सुरू केलेल्या 10 नवीन एसी लोकल फेऱ्यांचा समावेश असून, 16 दिवसांत सहा लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. नेरुळ/बेलापूर-उरण विभागातील अतिरिक्त सेवा, तरघर आणि गव्हाण या स्थानकांमुळे प्रवाशांची संख्या वाढली आहे.

