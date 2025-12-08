English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पश्चिम रेल्वेवर दोन मोठे प्रकल्प, विरारकरांसाठी ठरणार दिलासादायक, लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

Mumbai Local Train Update:मुंबई लोकल आता अपग्रेड होत आहे. सध्या विरार-डहाणू तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकेला आता वेग आला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 03:58 PM IST
Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलला अपग्रेड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून प्रोजेक्ट विरार हा महत्त्वाचा प्रकल्प राबवला जात आहे. हा प्रकल्प 200 कर्मचाऱ्यांच्या टीमसह सुरू झाला होता. या प्रकल्पांतर्गंत विरार स्थानकाचे अपग्रेडेशन करण्यात येत आहे. तसंच, सध्या सुरू असलेल्या विरार-डहाणू रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये त्याचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या नवीन कॉरिडॉरमुळं उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार आहेत.

विरार स्थानकात प्रोजेक्ट विरार अंतर्गंत वेगाने काम सुरू आहे. तसंच, स्थानकात मोठे बदलदेखील करण्यात आले आहेत. नव्या फलाटाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्या कामाला सुरुवातही झाली आहे. विरार-डहाणू दरम्यान तिसरी आणि चौथी मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू असून त्यामुळं लोकलची संख्या वाढू शकेल. 2027पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळं विरार-डहाणू येथील प्रवाशांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

विरार-डहाणू दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या कामांनाही वेग आला आहे. अनुषंगाने प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 ए चे रुंदीकरण केले जात आहे. तसंच विरार स्थानकावर नवीन होम प्लॅटफॉर्म 5 A चे बांधकाम सुरू आहे. प्लॅटफॉर्म 1 च्या दक्षिणेकडे दोन नवे प्लॅटफॉर्म तयार होत आहेत. लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवल्यानंतर त्या नव्या मार्गिकांवरुन चालवण्यात येणार आहेत.

विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी साधारण 3,578 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले असून विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, डहाणू रोड आणि उमरोली स्थानकांवर नव्या स्टेशन इमारतींचे काम सुरू आहे.

दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवरील आणखी एक महत्त्वाच्या प्रकल्पाने गती घेतली आहे. भिवंडीजवळील खारबावपर्यंत मालवाहतूक कॉरिडोरचे काम विरारहून भिवंडीपर्यंत पोहोचले आहे. हा कॉरिडॉर तयार झाल्यानंतर प्रवासी मार्गावरुन हटवण्यात येतील. त्यामुळं लोकलबाहेरील गाड्यांची वाहतूक अधिक सुरळीत होणार आहे.

  1. 'प्रोजेक्ट विरार' (Project Virar) हा नेमका कशासंबंधीचा प्रकल्प आहे?

हा प्रकल्प विरार स्थानकाचे अपग्रेडेशन करण्यासंबंधी आहे, ज्यामुळे उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होतील आणि विरार-डहाणू दरम्यान लोकलच्या फेऱ्या वाढवता येतील.

2. या प्रकल्पासाठी किती कर्मचाऱ्यांची टीम कार्यरत आहे?

हा प्रकल्प सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांच्या टीमसह सुरू झाला होता.

3. प्रोजेक्ट विरार कोणत्या रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये विलीन होणार आहे?

तो सध्या सुरू असलेल्या विरार-डहाणू रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये विलीन करण्यात येणार आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

