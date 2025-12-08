पश्चिम रेल्वेवर दोन मोठे प्रकल्प, विरारकरांसाठी ठरणार दिलासादायक, लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलला अपग्रेड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून प्रोजेक्ट विरार हा महत्त्वाचा प्रकल्प राबवला जात आहे. हा प्रकल्प 200 कर्मचाऱ्यांच्या टीमसह सुरू झाला होता. या प्रकल्पांतर्गंत विरार स्थानकाचे अपग्रेडेशन करण्यात येत आहे. तसंच, सध्या सुरू असलेल्या विरार-डहाणू रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये त्याचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या नवीन कॉरिडॉरमुळं उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार आहेत.
विरार स्थानकात प्रोजेक्ट विरार अंतर्गंत वेगाने काम सुरू आहे. तसंच, स्थानकात मोठे बदलदेखील करण्यात आले आहेत. नव्या फलाटाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्या कामाला सुरुवातही झाली आहे. विरार-डहाणू दरम्यान तिसरी आणि चौथी मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू असून त्यामुळं लोकलची संख्या वाढू शकेल. 2027पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळं विरार-डहाणू येथील प्रवाशांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
विरार-डहाणू दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या कामांनाही वेग आला आहे. अनुषंगाने प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 ए चे रुंदीकरण केले जात आहे. तसंच विरार स्थानकावर नवीन होम प्लॅटफॉर्म 5 A चे बांधकाम सुरू आहे. प्लॅटफॉर्म 1 च्या दक्षिणेकडे दोन नवे प्लॅटफॉर्म तयार होत आहेत. लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवल्यानंतर त्या नव्या मार्गिकांवरुन चालवण्यात येणार आहेत.
विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी साधारण 3,578 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले असून विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, डहाणू रोड आणि उमरोली स्थानकांवर नव्या स्टेशन इमारतींचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवरील आणखी एक महत्त्वाच्या प्रकल्पाने गती घेतली आहे. भिवंडीजवळील खारबावपर्यंत मालवाहतूक कॉरिडोरचे काम विरारहून भिवंडीपर्यंत पोहोचले आहे. हा कॉरिडॉर तयार झाल्यानंतर प्रवासी मार्गावरुन हटवण्यात येतील. त्यामुळं लोकल व बाहेरील गाड्यांची वाहतूक अधिक सुरळीत होणार आहे.
