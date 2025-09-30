मुंबईकरांनो तुमच्या लोकलचं नवीन रूप पाहिलंत का? नव्या लोकलचा पहिला Video समोर, स्टेशन येताच दरवाजा...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Local Train Update: लोकलमधील गर्दीमुळे प्रवाशांचे मृत्यू होण्याचे सत्र सुरूच आहे. यादृष्टीने लोकल प्रवास सुरक्षित करण्यावर रेल्वेने भर दिला असून स्वयंचलित दरवाजाच्या नॉन-एसी लोकल चालवण्याच्या हालचालींना गती देण्यात आली आहे. 

Mumbai Local Train Update: मुंब्रा लोकल अपघातानंतर रेल्वेने लोकल गाड्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. लोकलचे दरवाजे स्वयंचलित होणार अशी घोषणा रेल्वेने केली होती. त्यानुसार कामदेखील हाती घेण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याबाबत रेल्वेसोबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली होती. आता स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या नॉन एसी लोकल ट्रेनची चाचणी घेण्यात आली आहे. याचा पहिला व्हिडिओ समोर आला आहे. 

कुर्ला कार शेड येथे नॉन एसी लोकल ट्रेनमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा यशस्वी प्रयोग नुकताच करण्यात आला आहे. मयंक मेहता यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, हा प्रयोग यशस्वी झाला असून रेल्वे प्रशासनाने या नव्या लोकलची चाचणी घेतली आहे. यावेळी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धरम वीर मीना हेदेखील उपस्थित होते.

दरम्यान, सुरुवातीला नॉन एसी लोकलमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवल्यानंतर प्रवाशांचा श्वास गुदमरु शकतो त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी या दरवाज्याला हवा खेळती राहावी यासाठी जाळ्या आणि फ्लॅप्स बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळं प्रवाशांना मोकळी हवादेखील मिळेल आणि पाऊस जास्त झाल्यास पाणीदेखील येणार नाही. 

हे दरवाजे 10 सेकंदात आपोआप उघडतील आणि बंद होतील. ट्रेन सुरू असताना किंवा थांबत असताना अलार्म सिस्टिम कार्यरत असेल. त्यामुळं प्रवाशांना वेळोवेळी सूचना मिळेल. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नॉन एसी लोकलला डिसेंबरपर्यंत स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

मुंब्रा दुर्घटनेनंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी साध्या लोकलमध्येही स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याचे काम चेन्नईस्थित इंटिग्रल कोच फॅक्टरीला (आयसीएफ) देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार कुर्ला कारशेडमध्ये सामान्य श्रेणीच्या एका डब्यात स्वयंचलित दरवाजे कार्यान्वित करण्यात आले.

जुन्या लोकलमध्ये प्रथम श्रेणीच्या डब्यात महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र विभाग करण्याकरिता जाळी बसवण्यात आली होती. दोन्ही बाजूने जाळी आणि मध्यभागी हवा येण्यासाठी मोकळी जागा अशी डब्याची विभागणी झाली होती. प्रवाशांनी हवा येत नसल्याच्या तक्रारी नोंदवल्यानंतर नव्या लोकलमध्ये जाळी हटवून डब्याच्या आतून दोन्ही बाजूला जोडणारा दांडा टाकण्यात आला. आता लोकल डब्याच्या दरवाज्यावर जाळीचा प्रयोग करण्यात आला आहे.

मुंब्रा लोकल अपघातानंतर रेल्वेचा मोठा निर्णय काय होता?

मुंब्रा लोकल अपघातानंतर रेल्वेने नॉन-एसी लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची घोषणा केली होती. यासाठी चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (आयसीएफ) ला काम सोपवले गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील रेल्वेसोबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते.

स्वयंचलित दरवाज्यांची चाचणी कुठे आणि कधी घेण्यात आली?

कुर्ला कार शेड येथे नॉन-एसी लोकल ट्रेनमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा यशस्वी प्रयोग २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्यात आला. मयंक मेहता यांच्या अहवालानुसार, रेल्वे प्रशासनाने या नव्या लोकलची चाचणी घेतली असून, पहिला व्हिडिओ समोर आला आहे.

चाचणीदरम्यान कोण उपस्थित होते?

चाचणीदरम्यान मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धरम वीर मीना उपस्थित होते.

