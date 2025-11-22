English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 08:54 AM IST
मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! मध्य रेल्वेवर 12 दिवसांचा खोळंबा, वाचा मेगाब्लॉकचं संपूर्ण TimeTable
Mumbai Local Megablock Update In Marathi: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. शनिवार आणि रविवार रेल्वेच्या तिन्ही मार्गिकांवर मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात येतो. या आठवड्यातही मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. मात्र त्याचबरोबर मध्य रेल्वेवर तब्बल 12 दिवसांचा मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आजपासून मध्य रेल्वेवर 12 दिवस नागरिकांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.

मध्य रेल्वेवर 22 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबरपर्यंत गर्डर उभारण्यासाठी बदलापूर स्टेशन येथे मध्यरात्रीनंतर 2 ते 3.30पर्यंत ब्लॉक असणार आहे. बदलापूर स्थानक परिसरात पादचारी पुलाचे गर्डर उभारणीचे काम शनिवारी मध्यरात्रीपासून सुरू होणार आहे. पादचारी पुलासाठी 37.2 मीटर लांबीचे 18 स्टील गर्डर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 350 मेट्रिक टन क्षमतेचे क्रेन वापरण्यात येणार आहे. गर्डर उभारणीसाठी शनिवारी 22 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

विशेष रात्रकालीन ब्लॉक 2 डिसेंबरपर्यंत

पनवेल-कळंबोली कोचिंग कॉम्पलेक्स बांधकामात येणार यांत्रिक अडथळे हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेने 21 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबरदरम्यान रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक 1.30 ते 3.30 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.

20 मेल एक्स्प्रेस विलंबाने धावतील

पनवेल आणि कळंबोलीदरम्यान प्लॅटफॉर्म अप आणि डाउन मार्गिका, ट्रेन उभ्या करण्यासाठी अप आणि डाउन मार्गिका तसेच इंजिन वळवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मार्गिकांवरील वापर पूर्णपणे बंद असेल. तसंच, ब्लॉक कालावधीत 20 मेल एक्स्प्रेस विलंबाने धावतील.

शेवटची कर्जत लोकल 11.30 वाजता

ब्लॉक कालावधीत 12.12ची कर्जत-सीएसएमटी अंबरनाथपर्यंत धावेल. कर्जतहून 2.30 वाजता सुटणारी लोकल अंबरनाथ येथून 3.10 वाजता सीएसएमटीसाठी रवाना होईल. दोन्ही दिशेला ही लोकल अंबरनाथ ते कर्जतदरम्यान रद्द राहील. यामुळं सीएसएमटीतून कर्जतपर्यंत 11.30 वाजताची जाणारी शेवटची लोकल असणार आहे.

FAQ

1 मध्य रेल्वेवर किती दिवसांचा मोठा मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे?

मध्य रेल्वेवर तब्बल १२ दिवसांचा मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे.

2 १२ दिवसांचा मेगाब्लॉक कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार आहे?

हा मेगाब्लॉक २२ नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे आणि ३ डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे.

3 बदलापूर स्टेशनवर हा ब्लॉक कोणत्या कामासाठी घेण्यात आला आहे?

बदलापूर स्टेशन येथे पादचारी पुलाचे गर्डर उभारणीचे काम करण्यासाठी हा ब्लॉक घेण्यात आला आहे.

