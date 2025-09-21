English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोमवारीच प्रवाशांचा खोळंबा! नेरळ - खोपोली लोकल तीन दिवस रद्द, असे आहे संपूर्ण TimeTable

Mumbai Local Megablock Update: यार्डच्या पुनर्बाधणीच्या कामासाठी सलग तीन दिवस विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 21, 2025, 11:46 AM IST
सोमवारीच प्रवाशांचा खोळंबा! नेरळ - खोपोली लोकल तीन दिवस रद्द, असे आहे संपूर्ण TimeTable
Mumbai local train update Central Railway announces special traffic and power blocks at Karjat Station Neral to Khopoli local service off

Mumbai Local Megablock Update: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील कर्जत यार्डच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी सलग तीन दिवस विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक 22,23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास घेण्यात येणार आहे. या दरम्यान नेरळ-खोपोली लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लॉग का घेण्यात येणार आहे?

अभियांत्रिकी आणि पायाभूत कामासाठी सोमवार, २२ सप्टेंबर रोजी दुपारी 12.25 ते 1.55 दरम्यान कर्जत यार्डसह अप मार्गिकेवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक काळात कर्जत – खोपोली स्थानकांदरम्यान लोकल उपलब्ध होणार नाही.

22, 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास घेण्यात येणार असून कामावर दुसऱ्या पाळीत जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होण्याची चिन्हे आहेत. ब्लॉक कालावधीत लांबपल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या विस्कळीत होतील. तर, नेरळ – खोपोली लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे.

डाउन लोकल रद्द

दुपारी 1.15 वाजता कर्जत-खोपोली लोकल रद्द असेल

अप लोकल रद्द

दुपारी 12.40 वाजता खोपोली-कर्जत लोकल रद्द असेल

डाऊन लोकल अंशत रद्द

दुपारी 12.20 वाजता सीएसएमटी-खोपोली लोकल कर्जतपर्यंत चालवून अंशतः रद्द करण्यात येईल. ही लोकल कर्जत-खोपोलीदरम्यान धावणार नाही. 

अप लोकल अंशतः रद्द

दुपारी 4.30 वाजता खोपोली-सीएसएमटी लोकल खोपोलीऐवजी कर्जत येथून नियोजित वेळेनुसार सुटेल. खोपोली-कर्जतदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

कर्जत यार्डसह अप आणि मध्य रेल्वे मार्गावर मंगळवार 23 सप्टेंबर रोजी सकाळी 12.20 ते 1.50 दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. कोईम्बतूर-एलटीटी एक्स्प्रेस आणि पुणे-हजरत निजामुद्दीन दुरांतो एक्स्प्रेस कर्जत-पनवेलमार्गे वळवण्यात येईल. चेन्नई-एलटीटी अतिजलद एक्स्प्रेस कर्जत येथे दुपारी 1.43 ते दुपारी 1.50 दरम्यान थांबवण्यात येईल. ब्लॉक काळात नेरळ-खोपोली स्थानकांदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाही. 

डाउन लोकल रद्द

दुपारी 12 आणि दुपारी 1.15 वाजता कर्जत येथून खोपोली जाणाऱ्या लोकल रद्द करण्यात येतील. 

अप लोकल रद्द

सकाळी 11.20 आणि दुपारी 12.40 वाजता खोपोली येथून कर्जत जाणारी लोकल रद्द करण्यात येईल. 

डाउन लोकल अंशतः रद्द

सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.14 दरम्यान सुटणाऱ्या सीएसएमटी - कर्जत लोकल तसंच दुपारी 12.05 वाजता ठाणे-कर्जत लोकल नेरळपर्यंत चालवण्यात येईल आणि अंशतः रद्द केल्या जातील. या लोकल नेरळ-कर्जत दरम्यान धावणार नाहीत. 

सकाळी 11.19 ते 1 दरम्यानची कर्जत-सीएसएमटी लोकल तसेच दुपारी 1.27 ची कर्जत-ठाणे लोकल कर्जतऐवजी नेरळ येथून तिच्या नियोजीत वेळेत सुटेल. कर्जत-नेरळ स्थानकादरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल. 

कर्जत येथील अप, डाउन. मध्य मार्गावर बुधवार 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11.20 ते दुपारी 1.20 आणि दुपारी 1.20 ते दुपारी 3.20 पर्यंत ब्लॉक असेल. कोईम्बतूर-एलटीटी एक्स्प्रेस सकाळी 11.30 ते दुपारी 1.05 पर्यंत लोणावळा येथे थांबवण्यात येईल. चेन्नई-एलटीटी एक्स्प्रेस आणि चेन्नई-एलटीटी अतिजलद एक्स्प्रेस पुणे विभागात थांबवण्यात येईल. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai train blockKanjur Yard reconstructionMumbai local train cancellationNeral to Khopoli local serviceMumbai railway block September

इतर बातम्या

पंतप्रधान मोदी आज कोणती मोठी घोषणा करणार? 5 वाजता देशाला कर...

भारत