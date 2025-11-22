3.3 लाख प्रवाशांना होणार फायदा; मध्य रेल्वेच्या 'या' निर्णयाने लोकल प्रवास होणार सोप्पा

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणजे मुंबई लोकल. मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो नागरिक प्रवास करतात. लोकल आणि गर्दीचे एक समीकरण आहे. अनेकदा लोकलच्या गर्दीमुळं प्रवाशांच्या जीवावरदेखील बेतते. लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांचा प्रवास सोप्पा व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. अलीकडेच रेल्वे प्रशासनाने मध्य रेल्वेवर होणारी गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी 12 डब्यांच्या लोकल 15 डब्यांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे सध्या त्याच्या ताफ्यातील 12 डब्यांच्या 20 लोकलचे रुपांतर 15 डब्यांमध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रवाशांकडून ही मागणी करण्यात येत होती. अखेर या मागणीवर विचार करुन लोकलचा विस्तार करण्यात येत आहे. या अपग्रेडमुळं अंदाजे 3,12,000 ते 3,36,000 अतिरिक्त प्रवासी प्रवास करु शकणार आहेत. कारण प्रत्येक लोकलमध्ये अतिरिक्त 3 डब्बे असणार आहेत. तर, एका ट्रेनच्या साधारण 12-13 फेऱ्या चालवण्यात येतील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयानंतर रेल्वेच्या फेऱ्यादेखील वाढणार आहेत. सुधारित वेळापत्रक आणि ऑपरेशन बदलांमुळं लांब गाड्यांचे विद्यमान वेळापत्रकात सहज एकत्रीकरण सुनिश्चित होईल. गाड्यांचा वेग वाढणार आहे. त्यामुळं गाड्या नियोजित वेळेत स्थानकात पोहोचतील. तसंच, ज्या स्थानकात प्रवाशांची अधिक गर्दी असते तिथे हा बदल दिसून येणार आहे. प्रत्येक 15 डब्यांच्या लोकलमध्ये सुमारे 25 टक्के किंवा 1200 अतिरिक्त प्रवासी जोडले जाणार आहेत. त्यामुळं लोकल सेवांमध्ये वाढ होणार आहे.
एकाच वेळी 20 रेक 15 डब्यांच्या लोकलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. यामुळं अतिरिक्त वहन क्षमता वाढेल तसंच पायाभूत सुविधांच्या अडचणी प्रामुख्याने प्लॅटफॉर्म लांबीची समस्याही संपेल. सध्या मध्य रेल्वेकडून कल्याण-कसारा-खोपोली विभागातील मुख्य मार्गाच्या प्रमुख विभागांवर प्लॅटफॉर्म विस्तार वेगाने पूर्ण करत आहे, ज्यामुळे अपग्रेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कर्जत, खोपोली, आंबिवली, वासिंद, आसनगाव, आटगाव, बदलापूर, भिवपुरी, शेलू, पळसधरी, केळवली, डोलावली, तानशेत, उंबरमळी यासह 34 स्थानकांवर लांबलचक गाड्या उभ्या करण्यासाठी रेल्वे फलाटांची लांबी वाढवत आहे. कळवा, कोपर, ठाकुर्ली, लोजी, शहाड, टिटवाळा, कसारा. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या उर्वरित सात स्थानकांचे काम, जिथे सिग्नलची जुनी इमारत पाडण्याची गरज आहे, तसेच ठाणे, दिवा, कल्याण, वांगणी आणि खडवली ही स्थानके मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.