Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुंबईत आता जमिनीखालून धावणार लोकल ट्रेन? कुठून कसा असणार मार्ग? नेमका काय आहे प्लॅन?

मुंबईमधील भूमिगत मेट्रो आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पाठोपाठ आता मुंबईची लाईफ लाईन असलेली लोकल ट्रेनही मुंबईच्या पोटातून धावणार आहे. नेमका हा मार्ग कुठून, कसा असणार जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:28 AM IST
मुंबईत आता जमिनीखालून धावणार लोकल ट्रेन? कुठून कसा असणार मार्ग? नेमका काय आहे प्लॅन?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टी20 वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पुन्हा भंगलं, पराभव झाल्यावर कर्णधार हरमनप्रीत कौर भडकली
Womens World Cup 20261 min ago
2
Mumbai2 min ago
3
Maharashtra breaking news41 min ago
4
TET48 min ago
5
Ketan Agrawal6:36 PM IST