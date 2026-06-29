मुंबईत आता जमिनीखालून धावणार लोकल ट्रेन? कुठून कसा असणार मार्ग? नेमका काय आहे प्लॅन?

मुंबईमध्ये काही महिन्यांपूर्वी भूमिगत मेट्रो मार्गिका सुरु झाली आहे. या मेट्रो मार्गिकेला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. दुसरीकडे ठाणे खाडीच्या खालून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग जाणार असून या खाडीखालील मार्गाचं कामही सुरु झालं आहे. असं असतानाच आता मुंबईची लाइफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेनचाही मुंबईच्या पोटातून म्हणजेच जमिनीखालून प्रवास होण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भातील प्राथमिक चाचपणी सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे अशा दोन्ही मार्गांवर दोन स्वतंत्र भूमिगत रेल्वे मार्ग उभारण्यासंदर्भातील अभ्यास सुरु आहे. नेमके हे मार्ग कुठून कुठे आणि कसे असतील जाणून घेऊयात...
उपनगरीय लोकलसाठी चर्चगेट-प्रभादेवी मार्गावर स्वतंत्र भूमिगत रेल्वे बोगदा बांधण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूमिगत लोकल ट्रेनच्या मार्गाच्या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने अंतिम स्थान सर्वेक्षण (फायनल लोकेशन सर्व्हे एफएलएस) करण्यास मंजुरी दिली आहे. लवकरच या कामाची सुरुवात होणार आहे. या बोगद्यामुळे उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे वाहतुकीचे विभाजन करून विद्यमान मार्गावरील ताण कमी करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेटदरम्यान सध्या चार रेल्वे मार्गिका असून, त्यावर आणखी रेल्वे ट्रॅक उभारण्यासाठी जागेचा अभाव, भूसंपादनाचा वाढता खर्च, दाट नागरी वस्ती आणि कायदेशीर अडचणी हे मोठे अडथळे ठरत आहेत. त्यामुळे जमिनीवरील मार्गिकेऐवजी भूमिगत बोगद्याचा पर्याय रेल्वेकडून तपासला जात आहे. अंतिम स्थान सर्वेक्षणाद्वारे बोगद्याची आवश्यकता, त्याचा संभाव्य मार्ग आणि तांत्रिक बाबींचा सविस्तर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतरच या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. अशा प्रकारचे भूमिगत रेल्वे प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता आता उपलब्ध असल्याचे पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्या पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई सेंट्रल ते माहिमदरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वे मार्ग उभारण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, भूसंपादनातील अडचणींमुळे त्याचे लक्ष्य मार्च 2029 पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमिगत बोगद्याचा पर्यायही रेल्वेकडून समांतरपणे तपासला जात आहे. याच धर्तीवर मध्य रेल्वेवर परळ ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) दरम्यानही भूमिगत रेल्वे बोगद्याचा पर्याय अभ्यासाधीन आहे.
मुंबईतील भूमिगत मेट्रो मार्गांचा खर्च प्रतिकिलोमीटर सुमारे 1100 कोटी रुपये असून, तो उन्नत मार्गाच्या तुलनेत तीन ते चार पट अधिक आहे. मात्र, अशा प्रकल्पांमुळे भूसंपादन, अतिक्रमण आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील अडचणी टाळता येतात. उपनगरीय लोकल, मालगाड्या आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध झाल्यास रेल्वेचा वक्तशीरपणा वाढण्यास आणि भविष्यात पूर्णपणे वातानुकूलित उपनगरीय रेल्वे व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे.
सध्या पश्चिम रेल्वे चर्चगेट-डहाणू (123 किमी) तसेच हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत दररोज सुमारे 1414 लोकल फेऱ्या चालवते. भविष्यात मुंबई सेंट्रल-बोरिवलीदरम्यान पाचवा सहावा मार्ग, बोरिवली-विरारदरम्यान अतिरिक्त मार्ग आणि विरार-डहाणूदरम्यान तिसरा-चौथा मार्ग उभारण्याचीही योजना आहे.