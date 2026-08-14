/मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पश्चिम रेल्वेचा वीकेंडला जंबो ब्लॉक, रविवारी मध्य व हार्बर मार्गावर ब्लॉक असणार की नाही?

मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पश्चिम रेल्वेकडून वीकेंडला जम्बो ब्लॉकची घोषणा केली आहे. पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि रेल्वे रूळांच्या योग्य देखभालीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. ट्रॅक, सिग्नलिंग प्रणाली आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीच्या कामासाठी वीकेंडला जम्बो ब्लॉक असणार आहे. शनिवार आणि रविवारच्या मध्यरात्री बोरिवली आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान चार तासांचा ब्लॉक राहणार आहे.
पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक यांनी या जम्बो ब्लॉकबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, 15 आणि 16 ऑगस्टच्या मध्यरात्री जम्बो ब्लॉक असणार आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्यांनी खालील वेळ लक्षात घ्यावी. दरम्यान रविवारी तिन्ही मार्गांवर दिवसा मेगाब्लॉक नसणार आहे.
वेळ: रात्री 12.30 ते पहाटे 4.३० वाजेपर्यंत
मार्ग: अप आणि डाउन दोन्ही स्लो लाईन्सवर वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवली जाईल.
गाड्यांचे वळण: ब्लॉक कालावधीत विरार/वसई रोड आणि बोरिवली/गोरेगाव दरम्यान धावणाऱ्या यूपी स्लो लाईन्सवरील गाड्या यूपी फास्ट लाईनवर वळवल्या जातील. तसेच विरारच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन स्लो लाईन्सच्या गाड्या गोरेगाव आणि वसई रोड/विरार दरम्यान डाऊन फास्ट लाईनवर चालवल्या जातील.
कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी यंदाही शिवसेना एक्सप्रेस धावणार आहे. शिवसेना आमदार निलेश राणे यांच्याकडून कोकणवासीयांना खास भेट देण्यात आलीयं. गणेशोत्सवात भाविकांना शिवसेना एक्सप्रेसमधून मोफत प्रवास करता येणारेय. १२ सप्टेंबरला दादर ते कुडाळ पर्यत शिवसेना एक्सप्रेस धावणारेय. आमदार निलेश राणे यांनी याबाबतची घोषणा केलीयं. दरम्यान आगामी गणेशोत्सव २०२६ डोळ्यासमोर ठेवून आणि चाकरमान्यांच्या प्रवासातील गर्दी कमी करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाच्या मार्गांवर अतिरिक्त विशेष ट्रेन फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या प्रचंड मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कसाठी 238 नवीन एसी लोकल ट्रेन्सना मंजुरी दिली आहे. वेस्टर्न लाईन, सेंट्रल लाईन आणि हार्बर लाईन या नवीन एसी मुंबई लोकल धावणार आहे. खालील स्थानकांवरून एसी लोकलची सेवा भविष्यात असणार आहे.
चर्चगेट
मुंबई सेंट्रल
दादर
वांद्रे
अंधेरी
बोरिवली
भायंदर
वसई रोड
विरार
डहाणू रोड
सीएसएमटी
बायकुला
दादर
कुर्ला
घाटकोपर
वडाळा रोड
वाशी
नेरुळ
बेलापूर
पनवेल