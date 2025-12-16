English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सर्वाधिक मोठ्या बोगद्यातून धावणार मुंबई लोकल, मध्य रेल्वेवर नव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात, अशी आहेत 5 स्थानके

Karjat-Panvel Railway: कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात असून 30 मीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 16, 2025, 05:17 PM IST
सर्वाधिक मोठ्या बोगद्यातून धावणार मुंबई लोकल, मध्य रेल्वेवर नव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात, अशी आहेत 5 स्थानके
Mumbai local Train update Karjat Panvel Railway Route New Tunnel Completed

Mumbai Local Train Update: कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिकेचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे.मात्र आता लवकरच कर्जत-पनवेल मार्गिकेवर लवकरच लोकल धावणार आहे. कर्जत-पनवेल मार्गिकेसाठी डोंगर खोदून एक बोगदा बनवण्यात आला आले. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या मार्गिकेवर हे काम सुरू होतं. किरवली-वांजळे गावाच्या जवळ 300 मीटर लांबीच्या जवळ बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या बोगद्यात अद्यापही रेल्वे रूळांचे काम अद्याप बाकी आहे. बोगद्याचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गिकेतील मोठी अडचण दूर झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जुन्या बोगद्याऐवजी नवा बोगदा का?

2005मध्ये बनवण्यात हलीवली येथील बोगदा फारच नाजूक होता.त्यात अनेकदा दरड कोसळण्याची भिती होती. त्यामुळं या मार्गिकेवरुन रेल्वे आणि लोकल ट्रेन चालवणे सुरक्षित नव्हते. त्यामुळं मध्य रेल्वेने पनवेल-कर्जतच्या दरम्यान एक नवीन आणि सुरक्षित मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला.हा प्रकल्प चौक ते कर्जतपर्यंत नवीन रूट आणि पनवेल ते चौकपर्यंतच्या जुन्या मार्गाचा वापर करुन तयार करण्यात येणार आहे. 

या नवीन मार्गिकेवर कर्जत तालुक्यातील किरवली आणि वांजळे गावाच्या सीमेलगत एक मोठा बोगदा बनवण्यात आला आहे. या बोगद्यात दोन मार्गिकांसाठी खूपच जागा बनवण्यात आली आहे. भविष्यातील वाढत्या वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हा बोगदा बनवण्यात आला आहे. बोगद्याचा एक भाग किरावली गावात आहे तर दुसरा भाग वांजळे गावात आहे. या बोगद्यानंतर कर्जत-कल्याण स्टेट हायवे सुरू होतोय.यावर एक फ्लायओव्हर आधीपासूनच तयार आहे. 

बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून तसंच, ट्रॅकदेखील तयार आहेत. त्यामुळं कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिका आता उपनगरीय रेल्वे गाड्यांसाठी पूर्णपणे तयार आहे. बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून फक्त रेल्वे रूळ टाकण्याचे काम बाकी आहे. अशातच कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिका लोकल गाड्यांसाठी तयार आहे. या दुहेरी मार्गामुळे पनवेल ते कर्जत दरम्यान राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पनवेल, चौक, मोहपे, चिखले, कर्जत अशी पाच स्थानके असतील

नागरिकांना काय फायदा होणार?

कर्जतहून नवी मुंबईला पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना ठाण्याला उतरून ट्रेन पकडावी लागत होती.मात्र आता डोंगरांच्या मधून मार्गिका बनवण्यात आली असून या मार्ग सुरक्षित आणि जलद आहे. हा रस्ता कर्जत, पनवेल आणि  आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना फायदा होणार आहे. या रेल्वे मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच या मार्गिकेवर लवकरच कर्जत -पनवेल लोकल ट्रेन सुरू होण्याची शक्यता आहे

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai local train updateMumbai local train Newsmumbai local trainKarjat Panvel Railway Routekarjat panvel railway route

इतर बातम्या

उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण; आज स्वस्त झालं सो...

भारत