सर्वाधिक मोठ्या बोगद्यातून धावणार मुंबई लोकल, मध्य रेल्वेवर नव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात, अशी आहेत 5 स्थानके

Mumbai Local Train Update: कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिकेचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे.मात्र आता लवकरच कर्जत-पनवेल मार्गिकेवर लवकरच लोकल धावणार आहे. कर्जत-पनवेल मार्गिकेसाठी डोंगर खोदून एक बोगदा बनवण्यात आला आले. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या मार्गिकेवर हे काम सुरू होतं. किरवली-वांजळे गावाच्या जवळ 300 मीटर लांबीच्या जवळ बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या बोगद्यात अद्यापही रेल्वे रूळांचे काम अद्याप बाकी आहे. बोगद्याचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गिकेतील मोठी अडचण दूर झाली आहे.
2005मध्ये बनवण्यात हलीवली येथील बोगदा फारच नाजूक होता.त्यात अनेकदा दरड कोसळण्याची भिती होती. त्यामुळं या मार्गिकेवरुन रेल्वे आणि लोकल ट्रेन चालवणे सुरक्षित नव्हते. त्यामुळं मध्य रेल्वेने पनवेल-कर्जतच्या दरम्यान एक नवीन आणि सुरक्षित मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला.हा प्रकल्प चौक ते कर्जतपर्यंत नवीन रूट आणि पनवेल ते चौकपर्यंतच्या जुन्या मार्गाचा वापर करुन तयार करण्यात येणार आहे.
या नवीन मार्गिकेवर कर्जत तालुक्यातील किरवली आणि वांजळे गावाच्या सीमेलगत एक मोठा बोगदा बनवण्यात आला आहे. या बोगद्यात दोन मार्गिकांसाठी खूपच जागा बनवण्यात आली आहे. भविष्यातील वाढत्या वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हा बोगदा बनवण्यात आला आहे. बोगद्याचा एक भाग किरावली गावात आहे तर दुसरा भाग वांजळे गावात आहे. या बोगद्यानंतर कर्जत-कल्याण स्टेट हायवे सुरू होतोय.यावर एक फ्लायओव्हर आधीपासूनच तयार आहे.
बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून तसंच, ट्रॅकदेखील तयार आहेत. त्यामुळं कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिका आता उपनगरीय रेल्वे गाड्यांसाठी पूर्णपणे तयार आहे. बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून फक्त रेल्वे रूळ टाकण्याचे काम बाकी आहे. अशातच कर्जत-पनवेल रेल्वे मार्गिका लोकल गाड्यांसाठी तयार आहे. या दुहेरी मार्गामुळे पनवेल ते कर्जत दरम्यान राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पनवेल, चौक, मोहपे, चिखले, कर्जत अशी पाच स्थानके असतील
कर्जतहून नवी मुंबईला पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना ठाण्याला उतरून ट्रेन पकडावी लागत होती.मात्र आता डोंगरांच्या मधून मार्गिका बनवण्यात आली असून या मार्ग सुरक्षित आणि जलद आहे. हा रस्ता कर्जत, पनवेल आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना फायदा होणार आहे. या रेल्वे मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच या मार्गिकेवर लवकरच कर्जत -पनवेल लोकल ट्रेन सुरू होण्याची शक्यता आहे