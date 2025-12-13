English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सर्वाधिक गर्दी असलेल्या दादर रेल्वे स्थानकाचा कायापालट होणार! नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार, प्रवाशांना काय फायदा होणार!

Mumbai Local Train News: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. दादर रेल्वे स्थानकाचा कायापालट होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 13, 2025, 07:35 PM IST
सर्वाधिक गर्दी असलेल्या दादर रेल्वे स्थानकाचा कायापालट होणार! नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार, प्रवाशांना काय फायदा होणार!
Mumbai local train update most busiest Dadar station redevelopment finally begins

Mumbai Local Train Update: मध्य व पश्चिम रेल्वेवरील सर्वात व्यस्त असलेले स्थानक म्हणजे दादर. लवकरच दादर स्थानकाचा कायापालट होणार आहे. दादर स्थानकात नेहमीच मोठी गर्दी असते. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1,2 आणि 3 यांना फुट ओव्हर ब्रिजने जोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसंच, पूर्वेकडील बाजूला लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी नवीन प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. दादर स्थानकात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 चा हा प्रस्ताव एमयूटीपी प्रकल्पाचाच एक भाग असून सध्या कार्यरत असलेल्या पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाचाच एक भाग आहे. तसंच. या प्रकल्पाचा खर्च साधारण 70 कोटी इतका आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मान्सून आधी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या दादर येथे फक्त दोन टर्मिनल मार्गिका असून यात 9 प्लॅटफॉर्म रिटर्न ट्रेन चालवल्या जातात. मात्र सहावी मार्गिकेचे काम माहिमपर्यंत वाढवल्याने आणि भविष्यात आणखी मार्ग बदल आवश्यक असल्यास दादर टर्मिनसची एक लाईन सोडावी लागू शकते.

प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8चे बांधकाम दादर स्थानकाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ही मार्गिका प्लॅटफॉर्म 7च्या पूर्वेकडील बाजूस बांधली जाणार आहे. तसंच, ती थेट स्टेबलिंग लाईनशी जोडली असेल. यासाठी नवीन OHE फिटिंग्ज, सिग्नलिंग सिस्टम आणि क्रॉसओव्हर पॉईंट्स विकसित करण्यात येणार आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 चे काम पूर्ण झाल्यानंतर लोकल आणि एक्स्प्रेस वेळेत धावतील. त्याशिवाय संपूर्ण स्थानकाच्या कार्यक्षमतेतही मोठी वाढ होणार आहे.

तसंच, पश्चिम रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले की, प्रभादेवी स्थानकावरही पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. प्रभादेवी येथील FOB स्टेशनच्या बाजूला असून अलीकडेच सेंट्रल रेल्वेच्या परळ टोकापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. लोकल गाड्यांच्या थांब्यांमध्ये केलेल्या तात्पुरत्या बदलांनंतर गाड्या नेहमीच्या ठिकाणापेक्षा दोन डबे पुढे थांबू लागल्या त्यामुळं लोकसंख्येतही वाढ झाली असून FOB वरील ताण वाढला आहे.

FAQ

1 दादर स्थानकाच्या आधुनिकीकरणाचे मुख्य कारण काय आहे?

दादर स्थानकावर होणारी मोठी गर्दी व्यवस्थापित करणे आणि स्थानकाची कार्यक्षमता वाढवणे हे मुख्य कारण आहे.

2 प्लॅटफॉर्म क्रमांक १, २ आणि ३ साठी काय काम सुरू आहे?

या प्लॅटफॉर्म्सना फूट ओव्हर ब्रिजने (FOB) जोडण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळवता येईल.

3 लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी दादर स्थानकात काय नियोजन आहे?

दादर स्थानकाच्या पूर्वेकडील बाजूला लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी नवीन प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे नियोजन आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Dadar mumbai local updateDadar localdadar train updateदादर रेल्वे स्थानकदादर रेल्वे प्लॅटफॉर्म

इतर बातम्या

मुंबई पुणे महामार्गावर 15 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भयानक व...

महाराष्ट्र बातम्या