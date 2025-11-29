English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1200000+ मुंबईकरांना फायदा! रेल्वेचं अनोखं New Year Gift; पहिल्यांदाच 'असं' होणार

Mumbai Local Train Update: सर्वसामान्य मुंबईकरांना या नव्या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. नेमके हे बदल काय आहेत जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 29, 2025, 02:57 PM IST
मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू रोड मार्गावर पहिल्यांदाच 15 डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत. नवीन वर्षात लागू होणाऱ्या वेळापत्रकामध्ये हा बदल अपेक्षित असून, त्यानुसार 15 डब्यांच्या 6 फेऱ्या चालविल्या जाऊ शकतात. तर चर्चगेट-विरार दरम्यान एसी गाड्यांच्या फेऱ्याही वाढविण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कधीपासून सुरु होणार ही सेवा?

वर्षानुवर्षे रेल्वेचे सुधारित वेळापत्रक ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर होत असले तरी यावर्षी मात्र यावेळी ते जानेवारीमध्ये लागू होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारीपासून मेल /एक्स्प्रेसचे वेळापत्रक लागू करण्यात येईल. तर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये लोकलचे वेळापत्रक लागू होईल. गेल्या काही वर्षात डहाणू-विरार प्रदेशात लोकसंख्या आणि औद्योगिक उपक्रमांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. पालघर, वैतरणा, डहाणू, बोईसर आणि विरारमधून रोज लाखो नागरिक प्रवास करतात. सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी सध्याच्या 12 डब्यांच्या लोकल गाड्या मोठ्या लोकसंख्येला हाताळण्यास अनेकदा कमी पडतात.

प्लॅटफॉर्मवर चढणे उतरणे कठीण

प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर चढणे आणि उतरणे अत्यंत कठीण होते. तर लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना प्रवासादरम्यान जागा मिळणे जवळजवळ अशक्य होते. दरम्यान, 15 डब्यांच्या लोकलमुळे प्रवाशांना काहीसा दिलासादेखील मिळेल. 15 डब्ब्याच्या लोकल सुरु झाल्याने 20 ते 25 टक्के अधिक प्रवाशांची ने-आण करता येणार आहे. त्यामुळे गर्दीच्या नियोजनामध्येही फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहेे. याचा प्रत्यक्ष फायदा सेवा सुरु झाल्यानंतरच लक्षात येईल.

नक्की वाचा >> मुंबईकरांनो, गरज असेल तरच नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी घराबाहेर पडा! कारण...

चर्चगेट-विरार आणखी एसी लोकल

पश्चिम रेल्वेची चर्चगेट-विरार दरम्यान 10 ते 12 अतिरिक्त एसी लोकल वाढविण्याची योजना आहे. 2 नवीन एसी लोकल उपलब्ध होणार आहेत. या लोकल जर जानेवारी 2026 पर्यंत मिळाल्या, तर नॉन एसी लोकल ऐवजी एसी लोकल चालविल्या जातील. उन्हाळ्यापूर्वीच एसी लोकलची संख्या वाढवण्यात येणार असल्याने पुन्हा उन्हाळ्यासाठी नव्या एसी लोकलसाठी वेळापत्रकामध्ये फेरफार करावे लागणार नाहीत. त्यामुळे या लोकल ट्रेनचा सामान्य लोकलच्या वेळापत्रकावर थेट परिणाम होणार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

नक्की वाचा >> 'मेट्रो 3'च्या मासिक पासची किंमत किती? तो कसा काढायचा? किती पैसे वाचणार? A To Z माहिती

सध्याची प्रवासी संख्या

साधारण 12 लाखांहून अधिक प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे. कोणत्या स्थानकावरुन किती प्रवासी ये-जा करतात जाणून घेऊयात...

पालघर प्रवासी - 58 हजार दररोज
वैतरणा प्रवासी 94 हजार 733 दररोज
डहाणू प्रवासी 27 हजार दररोज
विरार प्रवासी 5 लाख 80 हजार दररोज
बोईसर 5 लाख 25 हजार दररोज

15 डब्यांच्या प्रस्तावित लोकल फेऱ्या : 6 सेवा

क्षमता कितीने वाढणार : 20-25 टक्के

