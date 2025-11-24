English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मध्य रेल्वेवर आणखी एक मार्गिका; नव्या वर्षात लोकल प्रवासाची 25 मिनिटे वाचणार, अशी असतील 5 स्थानके

Mumbai Local Train Update: मध्य रेल्वेवर आणखी एक रेल्वे मार्गिका तयार होतेय. या मार्गिकेवर पाच स्थानके असतील.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 08:03 AM IST
मध्य रेल्वेवर आणखी एक मार्गिका; नव्या वर्षात लोकल प्रवासाची 25 मिनिटे वाचणार, अशी असतील 5 स्थानके
Mumbai Local Train Update: पनवेल-कर्जतदरम्यान प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होणार आहे. कारण हा कॉरिडोरचे काम अंतिम टप्प्यात असून जवळपास 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मार्च 2026पर्यंत या मार्गिकेचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. मार्गिकेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सीआरएमसीची चाचणी होणार आहे त्यानंतर मध्य रेल्वेकडून नवीन टाइम टेबल तयार केले जाणार असून ही मार्गिका सुरू केली जाणार आहे. नव्या वर्षात ही मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

पनवेल आणि कर्जतदरम्यान 29.6 किमी लांबीची मार्गिका बांधण्यात येत आहे. यामुळं येणाऱ्या काळात नागरिकांचा प्रवास सोप्पा होऊ शकतो. या मार्गिकेसाठी 2,782 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या मार्गिकेमुळं प्रवाशांचा साधारण 30 मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. साधारण जानेवारी 2026पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो. पनवेल, चिखले, मोहोपे, चौक आणि कर्जत स्थानकांवरील पायाभूत कामे जवळपास पूर्ण होत आहेत. तसंच, 3 बोगद्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकांच्या फ्लायओव्हरसाठी गर्डर लाँच करण्यात आले आहेत. तसंच, मोहपे स्थानकावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचे कामदेखील यशस्वीपणे झाले आहे. 

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पनवेल-कर्जतदरम्यान प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. त्याचबरोबर कनेक्टिव्हीटीदेखील मिळणार आहे. मुंबई व मुंबई उपनगरातील वाढता ताण पाहता हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हा कॉरिडोर पनवेल आणि कर्जतदरम्यान असल्याने नवी मुंबई, रायगड आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रातील रेल्वेचा संपर्क वाढणार आहे. 

दरम्यान, ट्रॅक आणि ओएचईचे काम पूर्ण करण्यासाठी एमआरव्हीसीने शनिवार-रविवार बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान मेगाब्लॉक घेतला होता. या दरम्याम ट्रॅकची बॅलास्टिंग आणि टॅपिंगचं काम हाती घेण्यात आले होते. 

या मार्गिकांवर कोणते स्थानक असतील?

पनवेल, मोहोपे, चिखले, चौक आणि कर्जत, असे पाच स्थानके या मार्गिकेवर असणार आहेत.

या प्रकल्पामुळं कर्जतहून थेट सीएसएमटी व्हाया पनवेल मार्गे जाता येणार आहे. कर्जतकडील प्रवाशांना पनवेलवरुन हार्बर मार्गाने मुंबई सीएसएमटी स्थानक गाठता येणार आहे. यामार्गामुळं प्रवाशांची 25 मिनिटांची बचत होणार आहे. 

FAQ

प्रश्न १: पनवेल-कर्जत कॉरिडोरचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे?

उत्तर: या मार्गिकेचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. मध्य रेल्वेच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यावर नव्या वर्षात (२०२६ मध्ये) ही मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न २: पनवेल-कर्जत मार्गिकेची सध्याची कामाची स्थिती काय आहे?

उत्तर: या कॉरिडोरचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि काम अंतिम टप्प्यात आहे.

प्रश्न ३: पनवेल-कर्जत मार्गिकेची लांबी किती आहे आणि यासाठी किती खर्च येत आहे?

उत्तर: या मार्गिकेची लांबी २९.६ किमी आहे आणि यासाठी २,७८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे.

मानसी क्षीरसागर

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

