विरार स्थानकातील गर्दी कमी होणार, रेल्वेचा गेमचेंजर प्रकल्प, 90 दिवसांत पूर्ण होणार

Virar Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवरील विरार स्थानकात मोठे बदल करण्यात येत आहेत. विरार स्थानकात नवीन होम प्लॅटफॉर्म 5 ए उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरव्हीसी) माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. एकदा का हा होम प्लॅटफॉर्म पूर्ण झाला की स्थानकातील गर्दी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. होम प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
विरार ते डहाणूदरम्यान 15 डब्यांची लोकल चालवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या 15 डब्यांच्या लोकलचे वेळापत्रक लागू करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचे काम 90 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. एमयूटीपी प्रकल्पांतर्गंत विरार-डहाणू तिसरी आणि चौथी मार्गिका उभारण्यात येत आहे. या कामात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 ए चे विस्तारीकरण आणि नवी होम फलाट क्रमांक 5ए उभारण्यात येत आहे. या कामामुळं लोकलचं वेळापत्रक थोडं बदलू शकते.
विरार स्थानाकातील लोकलच्या काही फेऱ्या रद्द अंशत रद्द करण्यात येणार आहेत.
विरार स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3ए आणि 4 एचे रुंदीकरण सुरू करण्यात आले असून ते 3.5 मीटरने रुंद करण्यात येत असून त्याची लांबीदेखील वाढवण्यात येत आहे. नवीन विस्तारित प्लॅटफॉर्म या स्टेशनवर उभारण्यात येत असलेल्या डेकसोबतदेखील जोडण्यात येणार आहे.
