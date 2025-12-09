English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विरार स्थानकातील गर्दी कमी होणार, रेल्वेचा गेमचेंजर प्रकल्प, 90 दिवसांत पूर्ण होणार

Virar Mumbai Local Train Update: विरार स्थानकात प्लॅटफॉर्म रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळं विरारकरांचा प्रवास अधिक सोप्पा व आरामदायी होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 9, 2025, 06:58 PM IST
विरार स्थानकातील गर्दी कमी होणार, रेल्वेचा गेमचेंजर प्रकल्प, 90 दिवसांत पूर्ण होणार
Mumbai Local train update Temporary changes in train services due to widening platform at Virar Station

Virar Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवरील विरार स्थानकात मोठे बदल करण्यात येत आहेत. विरार स्थानकात नवीन होम प्लॅटफॉर्म 5 ए उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरव्हीसी) माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. एकदा का हा होम प्लॅटफॉर्म पूर्ण झाला की स्थानकातील गर्दी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. होम प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

विरार ते डहाणूदरम्यान 15 डब्यांची लोकल चालवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या 15 डब्यांच्या लोकलचे वेळापत्रक लागू करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचे काम 90 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. एमयूटीपी प्रकल्पांतर्गंत विरार-डहाणू तिसरी आणि चौथी मार्गिका उभारण्यात येत आहे. या कामात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 ए चे विस्तारीकरण आणि नवी होम फलाट क्रमांक 5ए उभारण्यात येत आहे. या कामामुळं लोकलचं वेळापत्रक थोडं बदलू शकते.

विरार स्थानाकातील लोकलच्या काही फेऱ्या रद्द अंशत रद्द करण्यात येणार आहेत.

  • दादरहून सकाळी 10.55 ला सुटणारी दादर-विरार लोकल वसई रोडपर्यंत चालवण्यात येणार आहे. वसई रोड ते विरारदरम्यान ही लोकल रद्द राहणार आहे.
  • विरारहून दुपारी 12.10 ला सुटणारी विरार-दादर लोकल वसई रोडवरुन दुपारी 12.20 वाजता रवाना करण्यात येणार आहे. पुढील सुचना मिळेपर्यंत विरार स्थानकातील फलाट क्रमांक 3 ए वरुन कोणतीही लोकल उपलब्ध राहणार नाही.

विरार स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3ए आणि 4 एचे रुंदीकरण सुरू करण्यात आले असून ते 3.5 मीटरने रुंद करण्यात येत असून त्याची लांबीदेखील वाढवण्यात येत आहे. नवीन विस्तारित प्लॅटफॉर्म या स्टेशनवर उभारण्यात येत असलेल्या डेकसोबतदेखील जोडण्यात येणार आहे.

FAQ

1) विरार स्थानकात कोणते नवीन काम सुरू आहे?

विरार स्थानकात नवीन होम प्लॅटफॉर्म 5 ए उभारण्याचे काम सुरू आहे.

2) हे काम कोणत्या संस्थेकडून केले जात आहे?

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरव्हीसी - MRVC) च्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे.

3) या कामासाठी किती दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे?

नवीन होम प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai local train updatemumbai local newsMumbai Local Train News updateमुंबई लोकल ताज्या बातम्यामुंबई लोकल अपडेट

इतर बातम्या

44 व्या वर्षी इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण करणारा हा अभिनेता घेणा...

मनोरंजन