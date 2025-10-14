English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Local Train Update: मध्य रेल्वेने एक महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण केला आहे. त्यामुळं लोकलचा वक्तशीरपणा वाढेल असा अंदाज आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 14, 2025, 07:07 AM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! मध्य रेल्वेने पूर्ण केला अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प; आता लोकल धावणार सुपरफास्ट, कर्जत-खोपोली...
Mumbai local train update train service will be on time central railway completed project

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. लाखो प्रवासी दररोज लोकलने प्रवास करतात. मात्र अनेकदा लोकल प्रवासामुळं नागरिकांवर हैराण होण्याची वेळ येते. लोकल वेळेत पोहोचली नाही तर अनेकांना ऑफिस गाठायला उशिर होतो. 90 टक्के मुंबईकर हे लोकलच्या वेळापत्रकानुसार दिवसाचे नियोजन आखतात. लोकल लेट झाली तर ऑफिसमध्ये लेटमार्क लागतो.  पण लवकरच मुंबईकरांचा लेटमार्क टळणार आहे. मध्य रेल्वेने एका अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प मार्गीस लावला आहे. 

कर्जत स्टेशन आणि यार्च रिमॉडेलिंग करून आधुनिक रूट रिले इंटरलॉकिंग सुरू केले आहे. सुमारे 30 वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प अखेर 74.53 कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण केला आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) खोपोली आणि पनवेल वरून कर्जत मार्गे धावणाऱ्या 88 लोकल, 100 पेक्षा जास्त एक्स्प्रेसचा वक्तशीरपणा 5 ते 10 मिनिटांनी वाढणार आहे.

मध्य रेल्वेने यार्ड रिमॉडेलिंगसाठी दहापेक्षा जास्त दुपारचे ब्लॉक आणि 11 आणि 12 तारखेला मिळून 15  तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा मेगाब्लॉक घेतला होता.यामुळं यार्डची क्षमता 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. कर्जत-पळसदरी दरम्यान नवीन चौथा मार्ग तयार झाला असून, खोपोली पनवेलवरून पुण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी दोन्ही दिशांच्या माल गाड्या, एक्स्प्रेसला आता कर्जत मार्गे जाण्याची गरज भासणार नाही.

- 487  रूट्स, 46 मुख्य सिग्नल, 39शंट सिग्नल बदलले.
- सुरक्षिततेसाठी ड्युअल डिटेक्शन सिस्टम बसविली
- कर्जत-भिवपुरी दरम्यान स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग
- रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी इफ्ट्रॉनिक्स डेटा लॉगर
- 8 पुलांचे विस्तार, 2 फूटओवर ब्रीजचे विस्तार आणि 4.9 किमी नवीन ट्रॅक जोडणी 9 ट्रॅक किमी अंतराची नवीन ओएचई वायरिंग, 350 मास्ट उभारले आणि यार्डचे पूर्ण विद्युतीकरण.
- 20 नवीन टर्नआउट्स बसवले आणि 8 जुने टर्नआउट्स काढले गेले.

FAQ

प्रश्न १: मध्य रेल्वेने कर्जत येथे कोणता नवीन प्रकल्प सुरू केला आहे?

उत्तर: मध्य रेल्वेने कर्जत स्टेशन आणि यार्ड रिमॉडेलिंग करून आधुनिक रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआय) सुरू केले आहे. हा प्रकल्प सुमारे ३० वर्षांपासून प्रलंबित होता आणि तो ७४.५३ कोटी रुपयांच्या खर्चाने पूर्ण करण्यात आला आहे.

प्रश्न २: या प्रकल्पामुळे लोकल आणि एक्स्प्रेस ट्रेनांना काय फायदा होईल?

उत्तर: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते खोपोली आणि पनवेल मार्गे कर्जतकडे जाणाऱ्या ८८ लोकल ट्रेन आणि १०० पेक्षा जास्त एक्स्प्रेस ट्रेनांचा वक्तशीरपणा ५ ते १० मिनिटांनी वाढेल. यामुळे मुंबईकरांना ऑफिससाठी उशीर होण्याची शक्यता कमी होईल.

प्रश्न ३: यार्ड रिमॉडेलिंगसाठी कोणत्या प्रकारचे ब्लॉक्स घेण्यात आले?

उत्तर: यार्ड रिमॉडेलिंगसाठी दहापेक्षा जास्त दुपारचे ब्लॉक्स आणि ११ आणि १२ तारखांना मिळून १५ तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा मेगाब्लॉक घेण्यात आला होता. यामुळे यार्डची क्षमता २५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

