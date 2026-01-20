बोरीवली-कांदिवली दरम्यान नक्की काय होतंय? एका रात्रीत 100 हून अधिक लोकल फेऱ्या गायब; प्रवाशांनो घरून निघण्यापूर्वी हे वाचा!

20 जानेवारी मंगळवारी रोजी पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना लोकल सेवा रद्द झाल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सकाळीच प्रवाशांचा खोळंबा झाल्यामुळे मुंबईकरांना लेट मार्क सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. पश्चिम रेल्वेच्या तब्बल 102 हून अधिक लोकल रद्द झाल्या होत्या. यामागची कारण काय? आणि प्रवाशांना किती दिवस या समस्येला तोंड द्यावं लागणार आहे?
कांदिवली कारशेडमधील कामामुळे पश्चिम रेल्वेने मंगळवार, २० जानेवारी २०२६ रोजी १०० हून अधिक लोकल गाड्या (अंदाजे १०२) रद्द केल्या. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यानच्या सहाव्या मार्गाच्या प्रकल्पासाठी कारशेडचे प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू बंद करण्यात आले होते आणि जलद मार्गावर वेगाचे निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली.
Due to suspension of exit & entry at Kandivali car shed and speed restrictions imposed on UP & Down fast line between Kandivali and Malad some suburban services will remain cancelled on 20th January, 2026.#WRUpdates pic.twitter.com/HnstI5PouC
— Western Railway (@WesternRly) January 20, 2026
कांदिवली-बोरिवली सहाव्या मार्गाचे काम करण्यात येत आहे. कांदिवली कारशेडचे प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू नवीन रुळाशी जोडण्यासाठी तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. तांत्रिक आणि ऑपरेशनल काम सुरु आहे. या कामामुळे, कांदिवली आणि मालाड दरम्यानच्या अप आणि डाउन जलद मार्गांवर देखील वेगाचे निर्बंध लादण्यात आले होते. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेचे बांधकाम करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने 30 दिवसांचा पायाभूत सुविधांचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या 20 डिसेंबरला तो सुरु झाला. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मेगाब्लॉक घेतला जात आहे. या कॉमचा फटका लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनाही बस असून काही गाड्या उशिरा धावत आहेत. त्यात मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद आणि वांद्रे गोरखपूर एक्सप्रेस समावेश आहे.
चर्चगेट, बोरिवली, अंधेरी आणि मालाड सारख्या भागात रेल्वे सेवा प्रामुख्याने प्रभावित झाल्या. प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी स्टेशन मास्टर्सशी संपर्क साधण्याचा आणि अपडेट केलेले वेळापत्रक तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला.