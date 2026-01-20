English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बोरीवली-कांदिवली दरम्यान नक्की काय होतंय? एका रात्रीत 100 हून अधिक लोकल फेऱ्या गायब; प्रवाशांनो घरून निघण्यापूर्वी हे वाचा!

मंगळवारी 20 जानेवारी रोजी पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना लोकल सेवा रद्द झाल्याच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. मंगळवारी जवळपास 102 लोकल रद्द करण्यात आल्या होत्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 20, 2026, 05:47 PM IST
20 जानेवारी मंगळवारी रोजी पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना लोकल सेवा रद्द झाल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सकाळीच प्रवाशांचा खोळंबा झाल्यामुळे मुंबईकरांना लेट मार्क सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. पश्चिम रेल्वेच्या तब्बल 102 हून अधिक लोकल रद्द झाल्या होत्या. यामागची कारण काय? आणि प्रवाशांना किती दिवस या समस्येला तोंड द्यावं लागणार आहे?

102 लोकल रद्द  

कांदिवली कारशेडमधील कामामुळे पश्चिम रेल्वेने मंगळवार, २० जानेवारी २०२६ रोजी १०० हून अधिक लोकल गाड्या (अंदाजे १०२) रद्द केल्या. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यानच्या सहाव्या मार्गाच्या प्रकल्पासाठी कारशेडचे प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू बंद करण्यात आले होते आणि जलद मार्गावर वेगाचे निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली.

6 मार्गाचे काम

कांदिवली-बोरिवली सहाव्या मार्गाचे काम करण्यात येत आहे. कांदिवली कारशेडचे प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू नवीन रुळाशी जोडण्यासाठी तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. तांत्रिक आणि ऑपरेशनल काम सुरु आहे. या कामामुळे, कांदिवली आणि मालाड दरम्यानच्या अप आणि डाउन जलद मार्गांवर देखील वेगाचे निर्बंध लादण्यात आले होते. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेचे बांधकाम करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने 30 दिवसांचा पायाभूत सुविधांचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या 20 डिसेंबरला तो सुरु झाला. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मेगाब्लॉक घेतला जात आहे. या कॉमचा फटका लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनाही बस असून काही गाड्या उशिरा धावत आहेत. त्यात मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद आणि वांद्रे गोरखपूर एक्सप्रेस समावेश आहे. 

या स्टेशनमध्ये गोंधळ 

चर्चगेट, बोरिवली, अंधेरी आणि मालाड सारख्या भागात रेल्वे सेवा प्रामुख्याने प्रभावित झाल्या. प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी स्टेशन मास्टर्सशी संपर्क साधण्याचा आणि अपडेट केलेले वेळापत्रक तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

