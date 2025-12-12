English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विरार ते चर्चगेट प्रवास गर्दीमुक्त होणार; पश्चिम रेल्वेने हाती घेतला मोठा प्रकल्प, अंधेरी ते वांद्रेदरम्यान...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा लोकल प्रवास आता अधिक सुकर होणार आहे. कारण पश्चिम रेल्वे एका महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम करत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 12, 2025, 03:47 PM IST
विरार ते चर्चगेट प्रवास गर्दीमुक्त होणार; पश्चिम रेल्वेने हाती घेतला मोठा प्रकल्प, अंधेरी ते वांद्रेदरम्यान...
Mumbai Local train update Western Railway 15-coach local to start between Virar to churchgate

Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवरील नागरिकांचा प्रवास नव्या वर्षात अधिक सुकर व आरामदायी होणार आहे. पश्चिम रेल्वेकडून लवकरच लोकल प्रवासासंदर्भात मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांमुळं नागरिकांचा त्रास वाचणार आहे. पश्चिम रेल्वे अंधेरी ते वांद्रेदरम्यान प्लॅटफॉर्मच्या विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम मोठ्या वेगाने सुरू आहे. त्यामुळं येत्या महिन्यात या प्लॅटफॉर्मवरुन 15 डब्यांच्या लोकल चालवणे शक्य होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लॅटफॉर्म विस्तारीकरणाचे काम खार रोड स्थानकांत सुरू झालं आहे. तर, वांद्रे, सांताक्रुझ आणि विलेपार्ले स्थानकांत लवकरच काम सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामुळं मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कची क्षमता वाढणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्लॅटफॉर्म विस्तारीकरणाबरोबरच सिग्नल पोल, ओएचई केबल आणि ट्रॅक लोकेशनमध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहे. यानंतर अंधेरी ते वांद्रेपर्यंत 15 डब्ब्यांच्या लोकल चालवणे शक्य होणार आहे.

अंधेरी ते वांद्रे दरम्यान सध्या 15 डब्यांच्या लोकल धावू शकत नाही. कारण प्लॅटफॉर्मची क्षमता तितकी नाहीये. पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे काम मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. काम पूर्ण होताच अंधेरी-विरार धीमी लोकल आता वांद्रेपर्यंत चालवता येणार आहे. यामुळं लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. वांद्रे स्थानकात प्रतिदिन 4-5 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळं येथे गर्दी नियंत्रणाची आवश्यका भासते.

काय बदल होणार?

प्लॅटफॉर्म विस्तार होणार स्थानकेः विलेपार्ले, खार रोड, सांताक्रुझ, वांद्रे

15 कोच क्षमताः 4,380 प्रवासी

12 कोच क्षमताः 3,504 प्रवासी

क्षमता किती वाढणारः 25 टक्के

एकूण 15 डब्ब्यांच्या सेवा- 211

धीम्या मार्गावरील सेवाः 112

अतिरिक्त प्रवाशांची सेवः 75,000-1,00,000 प्रवासी

वांद्रे येथील प्रवासीसंख्याः 4-5 लाख प्रवासी प्रतिदिन

लोकल प्रवास होणार आरामदायक

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 15 डब्ब्यांच्या लोकल सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांची गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. एका 12 कोच लोकलमध्ये 3,504 प्रवासी प्रवास करु शकतात. 15 कोच लोकलमध्ये 4,380 प्रवासी प्रवास करु शकतात. म्हणजे 25 टक्क्यांनी क्षमता वाढू शकते. यामुळं गर्दीच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवता येते. येत्या काळात चर्चगेट ते विरार मार्गावर स्लो आणि फास्ट दोन्ही कॉरिडोरवर मिळून 211 सेवा सुरू होणार असून 15 कोचच्या डब्या चालवल्या जाणार आहेत. यापैकी फक्त 112 सेवा धीम्या मार्गावर चालतात आणि त्यांचे कामकाज सध्या अंधेरीपुरते मर्यादित आहे. प्लॅटफॉर्म विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर, वांद्रे-अंधेरी विभागातील सर्व 12-कोचच्या धीम्या मार्गांचे 15-कोचच्या गाड्यांमध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे दररोज 75,000 ते 100,000 प्रवाशांची अतिरिक्त वाहतूक क्षमता उपलब्ध होईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai news in marathimaharashtraMaharashtra NewsWestern Railway 15-coach trains

इतर बातम्या

सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा उच्चांकी दरवाढ; 18,22 आणि 24 कॅ...

भारत